Estudiantes de 12 años de 40 colegios gallegos aprenderán cómo el alcohol daña su cerebro

La borrachera de fin de semana con los compañeros del instituto pasa factura más allá de la resaca del domingo por la mañana. Los daños en el cerebro de los jóvenes, todavía sin desarrollar, son irreversibles. Causa daño y muerte de células neurales, el cerebelo, que se encarga de la coordinación muscular, pierde volumen, y también provoca problemas de atención, memorización y aprendizaje a corto y largo plazo. De los peligros de irse de botellón y pillarse una buena con los amigos intentará la Xunta concienciar a estudiantes de 12 y 13 años de 40 centros educativos a lo largo de todo este curso con una calendario de charlas y actividades.

¿Por qué esa edad? Porque las encuestas revelan que en Galicia la primera borrachera es a los 15 años y que si los menores de 14 años que confiesan beber son el 38%, el porcentaje se dispara al 57%, entre los adolescentes de 14 y 15 años. Solo el 10% de los jóvenes de 17 y 18 años no bebe, por lo que la Consellería de Sanidad y la de Educación quieren anticiparse y convencer a los que aún no dieron el salto a las juergas etílicas que otra forma de ocio es posible.

La Xunta está preocupada por la querencia de los menores de edad por el alcohol y por ello entre otras iniciativas quiere llevar a las aulas el programa Apuntámonos a non beber. El objetivo es convencer a los escolares de que el alcohol "puede crear adicción, su consumo genera cambios físicos y mentales, puede inducir trastornos mentales, y no solo en las personas dependientes, si no también en quien lo consume regularmente".

A los adolescentes de 12 y 13 años de los colegios que se apunten a este programa que se estrena este curso en el marco del plan Proxecta, de innovación educativa, se les mostrarán los múltiples riesgos del consumo de alcohol, y la lista es muy larga, según explican desde la Xunta. Una ingesta masiva de alcohol puede desencadenar esofagitis, pancreatitis aguda o hepatitis alcohólica aguda, también puede provocar osteoporosis, y disminuir la testosterona en los hombres y aumentarla en las mujeres; puede ser causa de depresión, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño o disfunciones sexuales. Además puede disminuir la respuesta inmunitaria del organismo y uno termina siendo más vulnerable a infecciones.

El alcohol mata porque la intoxicación más grave puede producir un coma etílico y una parada cardio-rrespiratoria, pretenden enseñar en los colegios a los menores para contrarrestar la influencia de una sociedad que rechaza drogas como la cocaína o la heroína, pero tolera mejor el alcohol y para paliar el influjo de la publicidad, que, para lamento de la Xunta, sigue "siendo muy fuerte" y asocia, para mal, "imágenes de diversión y éxito social y sexual con el alcohol". Desde Educación y Sanidade apuntan que el 41% de los menores consigue el alcohol en supermercados, y un 10% en su casa. Para alejarlos de la tentación de divertirse con alcohol, a los estudiantes se les ofrecerán alternativas de ocio sanas que no pasen por el botellón, como actividades deportivas o excursiones.