Muere 'Triunfo', el caballo que pasó dos meses atrapado por un lazo

La historia de "Triunfo" no ha tenido final feliz. A pesar de la mejoría que había experimentado ayer, hasta el extremo de que logró ponerse de pie él solo por primera vez desde que llegó a la clínica veterinaria de Meis, su cuerpo no pudo resistir finalmente la erliquiosis, una grave enfermedad infecciosa que adquirió probablemente por la picadura de una garrapata.

"Triunfo" es un potro de dos años que pasó unos dos meses con una pata atrapada por un lazo metálico en un monte de Boiro. Fue rescatado a mediados de la semana pasada, y se hizo cargo de él una vecina de Meis, Beatriz Heyder, que tiene una protectora privada. Lo ingresó en una clínica veterinaria de Meis dado su mal estado, pero aunque durante la jornada de ayer se notaron avances, finalmente ha muerto.

La asociación protectora Moura, de Boiro, explicó a través de un comunicado difundido en las redes sociales que se devolverá el dinero a quienes hayan realizado aportaciones económicas para la operación de pata a que iba a ser sometido "Triunfo".

En relación con este asunto, la Guardia Civil ha abierto diligencias contra el antiguo propietario del caballo, para intentar determinar si incurrió en un delito de maltrato animal. Además, se investiga si tenía un matadero ilegal y si vendía carne a terceros sin haber pasado los correspondientes controles.