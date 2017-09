"Un paciente que no sale de casa no está bien cuidado, debe ir a estimulación"

Bajo el lema Recorda quén son, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de A Coruña (Afaco) celebrará hoy el día de esta enfermedad con mesas informativas por toda la ciudad, delantales en los que se visibiliza la patología en los mercados municipales, conciertos benéficos y la iluminación de la Torre de Hércules. Su presidenta, María del Carmen Martínez, tiene claro que las cosas han cambiado mucho desde que Afaco abrió sus puertas hace 22 años, pero que todavía queda por hacer.

- ¿Qué quieren reivindicar este año con el lema Recorda quén son ?

-Queremos poner el acento en la persona que fue y que sigue siendo el paciente. Estos afectados además de pérdidas de memoria o ser incapaz de hacer algunas tareas por ellos mismos tienen cambios en el carácter, a veces se ponen agresivos y todo ello es por la enfermedad. Muchas veces nos dicen que les cuesta reconocer a su padre o a su madre porque antes eran más cariñosos, más educados, etc... pero hay que tener en cuenta que este comportamiento se debe a la enfermedad. Es importante recordar cómo era esa persona cuando estaba sana.

- ¿Qué signos de alerta pueden hacer sospechar que se trata de alzhéimer?

-Problemas de memoria a corto plazo, cambios de carácter, apatía, no saber la fecha o el lugar en el que se encuentran... Ante estos signos conviene llevar al paciente al médico y hay que tener en cuenta que muchas veces son reticentes a acudir al especialista.

- Una vez diagnosticado, ¿conviene que el paciente esté informado de lo que le sucede?

-Es un tema que genera muchas dudas entre las familias y del que no hay consenso ni entre los familiares. Personalmente creo que los pacientes tienen derecho a conocer su enfermedad y a poder tomar las decisiones que consideren mientras puedan sobre cómo organizar su vida, qué hacer cuando sea necesario su cuidado, etc. Eso sí, hay que dar la noticia en el momento adecuado y la persona adecuada, no todo el mundo sirve y es un tema muy delicado. En ocasiones se precisa de profesionales para hacerlo.

- Además del tratamiento, ¿qué actividades debe realizar un paciente con alzhéimer?

-Por muy buena intención que ponga el cuidador, un paciente que no sale de casa no está bien cuidado. Es clave la estimulación, que pueda acudir a actividades, socializar...

- Afaco tiene 22 años de vida, ¿cómo ha cambiado la patología y los pacientes en este tiempo?

-Hace 22 años poco se sabía de la enfermedad y apenas había ayudas. Hoy en día hay más acceso a la información y entidades como Afaco damos asesoramiento jurídico, apoyo emocional, etc.