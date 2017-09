Decálogo para mayores que asumen el cuidado de los nietos

Para que la relación entre padres, abuelos y nietos sea satisfactoria para todos, los mayores de la familia, a la hora de asumir la tarea de cuidar de los más pequeños, han de tener en cuenta una serie de consejos, que se recogen en el siguiente decálogo, elaborado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

EHaz lo que puedas y no te sobrecargues de labores. Cuidar de los nietos debe ser una actividad placentera, nunca una carga o una labor que nos supere.

EAprende a decir "no". Ante tareas en las que no te veas capaz, o si tienes otros planes o compromisos, no tengas miedo de decir a tus hijos que "hoy no podrás cuidar de tu nieto".

ENo descuides tu salud. Conoce dónde están tus límites y no te olvides de tus revisiones médicas.

EEstablece una buena comunicación. Ante cualquier problema o si la situación se te va de las manos, háblalo con tu hijo/a. Lo mejor será establecer unas reglas básicas y que siempre haya una comunicación fluida entre ambos.

EResérvate tu propio espacio y tiempo. Sigue practicando las actividades que tanto te gustan y disfruta de tus ratos de ocio.

EMantente en buena forma física. Haz ejercicio, sigue una dieta adecuada y estimula tu mente.

ENo te sientas culpable si no eres capaz de realizar las tareas como antes. Debes pensar que ya no tienes ni la agilidad, ni los años que cuando tu tenías hijos y es lógico que las cosas no te salgan igual de bien o incluso que no puedas desempeñar alguna tarea, no te culpes por ello.

EIntenta realizar actividades con tu nieto que se adecúen a ti y os reconforten a los dos. Debes pensar también en ti a la hora de planificar actividades, por ejemplo, llevar a tu nieto a un parque de atracciones puede ser demasiado inadecuado y estresante para ti, pero en cambio un paseo por el parque o unos juegos de mesa pueden resultar estupendos para pasar una tarde.

EPon límites. Estar con el abuelo no significa que el nieto "haga lo que le dé la gana". Establece una serie de normas que tu nieto debe cumplir cuando esté pasando tiempo contigo.

EDisfruta de tu nieto y de los momentos compartidos con él. Intenta ver el lado positivo de las cosas y saca partido a todas las experiencias vividas junto a tu nieto.