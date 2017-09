"Vivir para agradar lleva a la frustración"

Una depresión acentuada por una ruptura sentimental empujó a Rut Nieves (Madrid, 1975) a dejar su insatisfecha vida de arquitecta para buscar respuestas a su desasosiego en la Selva Negra alemana. No las encontró pero a su vuelta a España se entregó al estudio de la mente y las emociones hasta descubrir una fórmula mágica de amarse a uno mismo para salir adelante. Dedicada a tiempo completo a esa misión acaba de publicar Cree en ti (Planeta), un libro con el que pretende cambiar muchas vidas.

-Dígame Rut, ¿por qué necesito creer en mí?

-Para estar en paz con uno mismo hay que vivir la vida que uno quiere, no la que los demás esperan que vivas.

-¿Tengo que llegar a enamorarme de mí misma?

-Debería de ser una asignatura obligatoria en el colegio. Amarse a uno mismo abre la puerta a mantener relaciones sanas con los demás.

-Creo recordar que Bertrand Russell en su libro La conquista de la felicidad casi recomendaba lo contrario: despreocuparse de uno mismo, que no es más que la gota de un río que pasa.

-Para dar algo a los demás hay que estar lleno. Si uno está vacío solo se acerca a los demás en busca de lo que le falta. Nos han enseñado a dar y a agradar para recibir y eso lleva a la dependencia y a la frustración.

-¿Cómo lo consiguió usted?

-Tras pasar una depresión me lié la manta a la cabeza y me fui un año y medio a la Selva Negra. No encontré la solución, pero entonces adopté la decisión de tomar las riendas de mi vida, hacer lo que me apetecía y dejar de pensar en cómo afectaban mis decisiones a los demás.

-¿Qué le llevó a la depresión?

-En el trabajo no veía progresos y tampoco conseguía una estabilidad en pareja. Me aburría y comprendí que si no daba un giro a mi vida me iba a morir de aburrimiento.

-¿Tiene ya esa pareja que tanto buscaba?

-No, pero me siento muy amada porque hago con mi vida lo que quiero. Para que una relación de pareja funcione hay que lograr primero la estabilidad propia.

-Pero es que somos frágiles y vulnerables?

-Somos vulnerables pero a la vez muy fuertes. La vulnerabilidad nos libera emociones que conectan con nuestra esencia.

-Si se pelean mis partes consciente, subconsciente e inconsciente, ¿cómo puedo conseguir mi armonía interior?

-Reconciliando esas partes con paciencia. La mente subconsciente hay que tratarla siempre con cariño, como si fuese un niño.

-¿Cree usted que superar una dura prueba, una grave enfermedad por ejemplo, contribuye a mejorar nuestro desarrollo mental y a hacernos racionalmente más fuertes?

-Pasar por una enfermedad te hace darte cuenta de lo que es importante y lo que no. Una enfermedad es un recurso que tiene el cuerpo para decirte que por donde vas no debes de seguir.

-¿Cómo se vence el miedo y la desconfianza en nosotros mismos?

-Hay que hacer listas de objetivos y empezar a cumplir los retos más sencillos. Uno tiene que conocer sus límites y no lanzarse a gestas imposibles.

-¿Le parece conveniente visitar un cementerio de vez en cuando como recomienda Ecktar Toile?

-Es una buena forma de tomar conciencia de lo efímeros que somos.

-¿Tan importante es recordarme a mí misma que estoy viva?

-Sí, porque así te centrarás más en el presente.

-¿Cómo puedo controlar mi voluntad para hacer lo que me conviene aunque no me apetezca?

-Aconsejo a la gente que cuando le de pereza hacer algo se imagine lo bien que se va a sentir una vez que lo haya hecho.

-El poeta Walt Whitman quería vivir como los animales porque ellos no pasan la noche en vela llorando por sus pecados.

-De los animales hay que aprender mucho, sobre todo, que viven y disfrutan de su existencia sin juzgarse.

-¿Qué puertas abrirá su libro en mi mente?

-Aprenderá a ser consciente de cómo funciona su mente, del poder de sus pensamientos y de sus emociones y de las consecuencias que generan en su vida.

-¿Cómo se alcanza la independencia emocional?

-Escuchándote y, sobre todo, haciéndote cargo de ti.

-Hábleme de los hábitos que tengo que abandonar y de los que necesito adquirir para alcanzar una vida plena.

-Hay que mirarse con amor y dedicarse tiempo para hacer lo que a uno le gusta.

-¿Cómo puedo ser más útil a los demás?

-Siendo tú feliz.