Savater, tras ser premiado por los editores: "Mi fuente se secó y no habrá más libros"

"No es que no quiera escribir, es que no puedo", aseguró ayer Fernando Savater tras serle concedido el premio de la Asociación de Editores de Madrid. "La fuente se secó definitivamente y no habrá más libros", señaló Savater en un multitudinario encuentro con los medios, emocionado al verbalizar de nuevo una realidad que se mantiene desde que apareciera en el mercado Aquí viven los leones, que firmó junto a su mujer, Sara Torres, fallecida poco antes de su lanzamiento.

Dos años después, este autor de más de 50 obras, además de Premio Nacional de Ensayo, Premio Anagrama y Premio Planeta, fue distinguido con el Premio Antonio de Sancha 2017, instituido en 1997 bajo el nombre del primer editor español, para ensalzar el fomento de los valores culturales, el libro y la lectura.