El Congreso aprueba un Pacto de Estado con 213 medidas contra la violencia de género

El Pleno del Congreso aprobó ayer, con el voto a favor de todos los grupos excepto Unidos Podemos y EH Bildu (abstención), el informe del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un documento que contiene 213 medidas y que nace con la exigencia de los grupos de que se garantice un presupuesto para cumplirlas. Precisamente Podemos alega que no hay esta garantía ni un calendario de implantación por lo que no apoya el texto.

El documento incorpora también 18 votos particulares de los partidos, aprobados por mayoría pero que no forman parte del documento unánime, y contará con un presupuesto de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años, a repartir entre Administración Central, comunidades y ayuntamientos. El Gobierno tiene ahora dos meses para articular el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El documento incluye numerosas novedades -como que las madres cuyas parejas asesinen a sus hijos sean consideradas víctimas de violencia de género o que en ningún caso se dicte custodia compartida cuando haya un episodio de malos tratos- e incluye acciones a tomar en diferentes áreas.

EDefinición. El documento amplía la definición de violencia de género y ya no será solo aquella ejercida por parejas o exparejas, sino todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidas en el convenio de Estambul, es decir, al maltrato físico, psicológico o sexual se suma la violación, la mutilización genital, el matrimonio forzoso, el acoso sexual o el aborto obligado.

EJusticia. A nivel judicial, el texto aprobado por el Congreso establece que ante un caso de violencia de género no se podrá dar la custodia compartida, prohibe que los menores visiten al padre en prisión por un delito de este tipo y fija la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor haya presenciado, sufrido o convivido "con manifestaciones de violencia". Además, elimina la atenuante de confesión y la de reparación de daño en los delitos de violencia de género; prioriza la adecuación de los juzgados para que víctima y agresor no tengan que confrontarse al ir al juicio, prevé un plan de acompañamiento judicial personalizado para dar a asistencia tanto a la mujer como a los hijos desde antes incluso de interponer la denuncia y dejará de considerarse un delito leve las injurias y calumnias por redes sociales en el ámbito de la violencia de género. Otra medida que se incluye en esta área es la de modificar la ley para que las menores no precisen del consentimiento de sus padres para abortar (fue una de las medidas en las que no hubo unanimidad).

EMenores. Las mujeres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas serán consideradas víctimas de violencia de género y por tanto podrán acceder a la asistencia, ayuda y protección establecida para ellas. Además, a partir de ahora los hijos se incluirán en las valoraciones policiales de riesgo de las víctimas de malos tratos.

ELaboral. Insta a promover el teletrabajo cuando lo solicite la víctima y sea posible, especialmente en el ámbito de la Administración y estudiar la sustitución del actual sistema de ayudas para la inserción por un subsidio de desempleo de seis meses prorrogables.

ESanidad. El texto aboga por mejorar la detección precoz de los malos tratos con la formación de los profesionales sanitarios así como estudiar el incluir en la cartera de servicios de Sanidad la cirugía reparadora si lo precisa la víctima.

EEducación. Incluir en todas las etapas educativas temas sobre la prevención de violencia de género y sobre la igualdad. No se exigirán requisitos académicos a las víctimas que opten a una beca.