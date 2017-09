Condenado el Sergas a pagar 200.000 euros a la familia de un fallecido en A Coruña

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado una sentencia del juzgado número 2 de A Coruña por la que se condena al Sergas a pagar 202.000 euros a la familia de un paciente que falleció en el transcurso de una operación para implantarle una prótesis de rodilla en el antiguo Hospital Santa Teresa, actual Hospital Quirón de A Coruña. De este modo, el alto tribunal desestima el recurso de apelación presentado en su momento por el Sergas.

La familia del paciente denunció por negligencia médica lo sucedido el 29 de septiembre de 2012 cuando la víctima, de 53 años, falleció mientras era operado de un rodilla debido, según el informe de autopsia judicial, a una arterioesclerosis coronaria y cardiopatía.

La sentencia ahora confirmada fundamentaba el derecho a una indemnización en "la insuficiencia del preoperatorio" debido que la cardiopatía hipertrófica y la arterioesclerosis coronaria sufridas por el paciente "podían haberse detectado mediante un electrocardiograma pues se debió reiterar, como se hizo con la radiografía de tórax y la coagulación, el realizado cuatro meses antes".

El Sergas apeló entonces dicha sentencia al considerar que en este caso no puede hablarse de "daño desproporcionado" ya que el paciente que falleció por muerte súbita en quirófano sufría "una grave patología cardíaca no diagnosticada", no se trataba de un "paciente sano". Sin embargo, el tribunal constata ahora que sí puede hablarse de daño desproporcionado, que es aquel "que tiene lugar en los casos en el que el acto médico produce un resultado anormal e inusualmente grave y desproporcionado en relación con los riesgos que comporta la intervención, en conexión con los padecimientos que se tratan de atender".

El Tribunal Superior de Xustiza desestima el recurso del Sergas y confirma la primera sentencia aunque todavía es posible interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.