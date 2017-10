Edurne: "Eurovisión es de las cosas que más confianza me ha dado en la vida"

Cantante, presentadora, actriz, intérprete de musicales y compositora, Edurne se convierte ahora en "embajadora de la confianza" en una campaña publicitaria en la que propone consejos sobre cómo alcanzar objetivos personales y creer en uno mismo, algo para lo que Eurovisión fue determinante en su caso. "Es de las cosas que más confianza me han dado en mi vida. Fue uno de mis mayores retos, tuve muchas críticas, de las positivas y de las negativas, y eso me marcó un antes y un después como persona a la hora de confiar en mí y de hacer lo que realmente me gusta", señaló ayer la representante española de la edición de 2015.

Como artista, Edurne reconoce que se mueve en un ámbito de egos frágiles. "Estamos muy expuestos a la gente y a sus opiniones, por lo que es fácil perder esa seguridad en algunos momentos", señala.