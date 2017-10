O abandono educativo sitúase por debaixo dos 15 puntos

Galicia vén de acadar por terceiro trimestre consecutivo un dato de abandono educativo temperá por debaixo dos 15 puntos. Así o reflicten as cifras publicadas hoxe polo instituto Galego de Estatística (IGE), segundo os que o abandono educativo en Galicia no segundo trimestre de 2017 foi do 14,7%, o que supón 0,4 puntos menos ca no mesmo trimestre do ano 2016. Con este novo dato, a comunidade galega continúa polo bo camiño para acadar unha media anual acorde co obxectivo do 15% fixado para España pola Unión Europea na Estratexia, Educación e Formación para o ano 2020.

Cómpre lembrar que Galicia pechou o ano 2016 cunha media anual neste ítem do 15,2%, o que supuxo 1,8 puntos menos ca media do ano anterior e 3,8 menos que a media de España. Esta última media anual supón unha mellora moi considerable respecto do dato de peche de ano do 2009, cando o abandono educativo temperá chegou ao 25,8%.

O abandono educativo temperá defínese como a poboación entre 18 e 24 anos (ambos inclusive) que non completou o nivel de educación secundaria segunda etapa (Bacharelato ou Formación Profesional de grao medio) e non segue ningún tipo de formación (regrada ou non regrada).

Galicia colocase así de novo nunha posición de vantaxe respecto ao Estado, como vén ocorrendo tamén en anos anteriores, porque o abandono temperá de dos estudos sempre afectou en menor a comunidade galega que a outras autonomías.