As exposicións do pergamiño Vindel e 'Galibricks' de Lego, en 'A Revista'

O magacín A Revista estará hoxe en directo no Museo do Mar de Vigo, onde se encontra o pergamiño Vindel, un valioso manuscrito do século XIII que contén as sete cantigas de amigo de Martín Códax e que se expón desde hoxe ata o 4 de marzo. A actualidade da xornada levará outro dos equipos do espazo cara ao balneario de Mondariz, onde está aberta Galibricks, a primeira exposición que hai en Galicia sobre o mundo Lego. Máis de 200 sets e 156.000 pezas de Star Wars, Indiana Jones e Piratas del Caribe, entre outros. Ademais, Carlos Roma falará de prendas absurdas que estiveron de moda e Alba Cons, propondrá exercicios sinxelos para mellorar o estado físico.