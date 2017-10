La cara oculta de la red

Contratar un sicario, comprar cualquier tipo de droga, obtener vídeos en directo de abusos sexuales, coacciones o relaciones sexuales con animales, trata de blancas, venta de armas, pornografía infantil, recetas para la preparación de una carne un poco "peculiar", formularios para subir documentos a Wikileaks, compra de virus informáticos o foros en los que organizar una actividad bajo el seudónimo de Anonymous. ¿Imposible? No en los suburbios de la red, no en la deep web. Esta pequeña pero apabullante lista de actividades muestra tan solo una mínima parte de todas las cosas que se pueden hacer en esta red que para muchos es una gran desconocida.

Como un mundo paralelo al que parece que no pertenecemos, cientos, si no miles de personas, acceden diariamente a esa red de dudosa legalidad. "Entrar a la deep web no es ilegal, ilegal es hacer uso de los productos o servicios que en ella se ofertan", explica Carlos Aguilar, un futuro ingeniero de software que ha navegado en alguna ocasión por las profundidades de esta web.

Pero ¿qué es la deep web? Se la conoce como "internet profunda" o "invisible" al contenido de la red que no es indexado por los motores de búsqueda convencionales, tales como Google o Yahoo, en términos generales, un conjunto de sitios web y bases de datos que estos buscadores comunes no pueden encontrar. Si tratamos de representar la dimensión que tiene internet, podríamos comparar su profundidad con un iceberg en el que la parte superficial (25%) sería proporcional al internet que conocemos y la parte sumergida (75%), a la "internet profunda", donde se "esconde" casi la totalidad de la información que puede proporcionar la red.

Acceder a este territorio es más sencillo de lo que parece, aunque es necesario tener un serie de conocimientos informáticos para poder conseguirlo. Para ello, es necesario descargarse un programa desde la web normal, a través del buscador Google. Una vez instalado este programa, lo importante, por un lado, es tratar de seguir alguna de las recomendaciones que navegan por internet. "A veces aconsejan no modificar el tamaño que aparece preestablecido para la ventana ya que si todos los usuarios tienen ese mismo tamaño y no se realizan modificaciones, es más fácil mantener el anonimato", explica Carlos Aguilar.

Por otro lado, tras la instalación y las recomendaciones opcionales que se proponen, para poder acceder a las páginas de esta web es necesario tener los enlaces correctos para acceder a ellas. Sin estos enlaces, acceder a las páginas de la deep web es muy complicado, ya que no existen buscadores como en la red "superficial", que es la que utilizamos habitualmente. Algunos de estos enlaces, una vez buscados, ofrecen al usuario un listado por categorías, algo parecido a una wiki, que será la casilla de salida hacia otros enlaces. Se pueden definir como directorios en los que hay secciones que contienen diversos enlaces relacionados con la temática establecida.

"Los enlaces se van modificando, es muy raro que siempre esté el mismo", señala Carlos Aguilar, que explica que "ese tipo de detalles, son los que conceden ese anonimato del que anteriormente hemos hablado".

Y es que, pasar desapercibido por esta web, es bastante importante. "Podría asemejarse a las capas de una cebolla, que van escondiendo todo lo que hay en el fondo", apunta este experto en deep web.

A partir de ese momento, ya comenzamos a navegar por las profundidades de la web. No todas las páginas o enlaces que se adquieren a través de los directorios ofrecen servicios o productos ilegales. También podemos encontrar algo tan sencillo como una radio musical anónima, una red social muy similar a la red social Facebook, pero con la novedad de ser anónima, o una página de servicio de e-mail, anónimo y encriptado. Como ya ha quedado reflejado, el anonimato es lo más destacable dentro de esta red, aunque en aquellas páginas en las que los servicios y productos que se ofrecen son ilegales, el anonimato puede llegar a perderse.

Si se accede, por ejemplo, a la página en la que se puede contratar a un sicario, se nos exige un previo registro, por lo que la identidad queda plasmada en la página y el anonimato se pierde. "Es recomendable no aportar nunca datos personales. Meterse en la deep web puede dejar huella, pero si eres precavido no tienes por qué ser descubierto. Sin embargo, estas páginas se lavan las manos, si tú aportas tus datos, el que queda sin protección eres solamente tú, la página no se ve afectada", señala Carlos Aguilar.

En las páginas de vídeos en los que se exponen abusos sexuales, vejaciones e incluso coacciones y chantajes en directo, siempre se nos exige un intercambio de material para acceder al que ellos ofertan, o en su lugar, al igual que sucederá en las páginas de venta de drogas, armas u órganos, se nos solicita un precio por "producto". Aquí interviene de nuevo el anonimato, ya que el pago de este material se realizará a través de una cartera de bitcoins.

Moneda digital

La bitcoin es una red consensuada que permite un nuevo sistema de pago y una moneda completamente digital. Bitcoin se caracteriza por ser descentralizado, es decir, no está respaldado por ningún gobierno ni depende de la confianza en un emisor central, es decir, no tienen un "banco central" que las controle. Teniendo en cuenta esto, es necesario destacar que el pago a través de una cartera de bitcoins está cada vez más generalizado, sobretodo, en cuanto a temas de pagos en negro o ilegales, ya que no está controlado por ninguna administración y proporciona mayor anonimato que el pago a través de una cuenta bancaria donde se encuentran todos nuestros datos personales.

"Las carteras de bitcoins se pueden crear a través de diferentes páginas. Una vez creada, se genera una dirección que nos identifica dentro de la red de bitcoin. Una vez se realice el pago, solo aparecerá esta dirección origen y destino de bitcoin en el registro", indica Carlos Aguilar, por lo que "no será posible conocer las personas físicas involucradas en el intercambio".

Una vez más, aquellos que coordinan las páginas de esta red profunda, tienen en cuenta la importancia que supone para los usuarios el anonimato. Un anonimato que se utiliza para asuntos turbios, para actividades ilegales en las que se pone en juego, en la mayoría de ocasiones, la vida, o la seguridad de miles de personas en todo el planeta. Personas en riesgo de ser coaccionadas, personas en riesgo de ser vendidas mediante la trata de blancas o que pueden ser secuestradas para la extracción de órganos. Un mundo desconocido para la mayoría de usuarios que continúa desarrollándose día tras día a tan solo un par de clics de nuestra realidad.