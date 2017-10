El empleo, un 'bálsamo' para la mente

'Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras', es el lema de este año del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora hoy, y en el que la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) en Galicia llama a romper las barreras invisibles que suponen un obstáculo para las personas con problemas de salud mental. El trabajo es una parcela vital muy importante para todo individuo; también para estos enfermos, ya que les permite ser más autosuficientes y contribuye a su recuperación. Desde Feafes-Galicia lamentan, no obstante, que el temor hace que muchas veces no tengan la oportunidad de adquirir autonomía propia y de sentirse individuos plenamente integrados en la sociedad

Se calcula que aproximadamente un 3% de la población padece un problema mental grave. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 60 millones de personas en todo el mundo sufren trastorno bipolar y otros 21 millones, esquizofrenia. A pesar de que casi todo el mundo conoce algún caso de trastorno mental grave y que hoy, gracias al seguimiento de los tratamientos, el control médico y el apoyo de terapias psicosociales se pueden mitigar y controlar muchos de los efectos adversos e incluso llegar a neutralizarlos, el estigma continúa estando presente en estos enfermos. No es lo mismo decir que eres diabético, que esquizofrénico.

Desde Feafes-Galicia, organización gallega que trabaja en la rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental, recuerdan, sin embargo, que un problema de salud mental no define a nadie como persona, sino que se trata de una circunstancia más en su vida. "La gente sigue creyendo que son personas violentas, pero realmente no son las que tienen un mayor índice de violencia. En treinta años de la asociación, no hemos tenido ni un caso de agresión a un trabajador. Y no tenemos seguridad. Es una enfermedad crónica que se controla perfectamente con medicación", afirma Juan Manuel Adá, gerente de DOA, asociación integrada en Feafes y que gestiona 89 plazas en centros de rehabilitación y 34 en residenciales.

Y en esta rehabilitación juega un papel importante el empleo. Por ello, el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora hoy, se dedica este año a la integración laboral. Su lema, Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras. Se trata, de un lado, de eliminar prejuicios y miedos a la hora de contratar a quienes padecen depresión u otros problemas de salud mental, y del otro, de animar a los trabajadores afectados a compartirlos para lograr su normalización.

Adá reconoce que contratar a una persona con enfermedad mental genera muchas dudas a las empresas. "Conseguir que una empresa contrate a una persona con discapacidad es difícil porque genera muchas dudas en cuanto a su rendimiento en el trabajo; a una con un problema de salud mental, mucho más", añade, y reclama "más y mejores programas" de reinserción laboral. "Se habla de empleo con apoyo y de beneficios para las empresas, pero estas intenciones, si no van acompañadas de aportaciones económicas reales no se pueden llevar a cabo. La salud mental es el gran olvidada de la discapacidades porque no es tan visible como otras", denuncia.

En la misma línea, el psicólogo David del Castillo asegura que el trabajo es importante para estos pacientes tanto desde el punto de vista de autorrealización personal como clínico. "Como en el caso de cualquier persona, hay que ver cuáles son sus potencialidades y buscar un empleo que encaje con su perfil. Pero en general, tienen muchas cualidades y muchas habilidades que son muy útiles para el mercado laboral. Nosotros tenemos personas que han tenido una integración laboral satisfactoria", explica.

Sin embargo, el estigma social se interpone en su camino a la integración plena. "Todos necesitamos el trabajo para vivir; no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de autorrealización y de salud", dice.

Actos en Galicia

Siguiendo el lema de este Día Mundial, las entidades que trabajan en Galicia por los derechos de las personas con problemas de salud mental celebrarán hoy diferentes actos y reivindicarán más ayudas para el fomento del empleo de este colectivo. Feafes-Galicia reclama el "derecho de cualquier persona a acceder y mantener un empleo" y advierte de la necesidad de que los lugares de trabajo sean entornos saludables. La organización recuerda que cerca del 25% de las personas tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Apunta, además, que en Europa los trastornos mentales representan el segundo problema de salud más común en el trabajo. "Los niveles de absentismo laboral, desempleo y solicitudes de incapacidad por problemas de salud mental "no dejaron de aumentar en los últimos años: el 10% de los problemas crónicos de salud y de incapacidad son trastornos mentales y emocionales", advierte.

En cuanto a la prevalencia de las enfermedades mentales, Feafes-Galicia llama la atención sobre otro dato: la OMS estima que, en 2020, "la depresión será la segunda causa más importante de incapacidad en el mundo". En lo relativo a la inserción laboral de las personas con enfermedad mental, se calcula que solamente un 15,9% de ellas trabaja, "a pesar de ser el segundo grupo más numeroso de personas con discapacidad en edad laboral", añade la organización.