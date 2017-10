Corrala 'show'

Domingo 8

La solución. Por su especial interés en estos momentos cruciales, reproducimos aquí algunos pasajes de La Salchipapa, de Leticia Sabater, catalana universal: Ey Dj... ¿Tú sabes lo que es la Salchipapa? Es el baile del verano brother con la Leti ¡Tiki taka tiki taka! Papasitos, mamasitas... ¡La salchipapa! La salchicha y la papa Tiki tiki tiki Taka taka taka Salchipapa, lo bailan en la playa ,Salchipapa, lo bailan en las discos Salchipapa, lo bailan en las fiestas Salchipapa, lo bailan en los bares ¡Salchipapa! Todos bailamos la salchipapa Tiki tiki tiki Taka taka taka Mami ¡es el baile del verano! Un paso p'alante Un paso p'atrás Dos pasitos a un lado Dos pasitos al otro, vuelta entera y tikitá! ¡Salchipapa! Tiki tiki tiki Taka taka taka Papi es el baile del verano Lo bailan los chicos, lo bailan las chicas. Lo baila papito, lo baila mamita. ¡Báilalo Salchipapa báilalo Salchipapa báilalo Salchipapa! Qué rico, dale dale, qué rico, dale dale bomboncito latino. Sube el ritmo latino (...)". Leticia, estrella del salón erótico de Barcelona, ha irrumpido en el panorama geopolítico nacional actual. Desde tal tribuna ha dicho estar en posesión de la solución: que ella les cante a unos y otros La Salchipapa. De El pepinazo hablamos otro día. Según avancen los acontecimientos.

Lunes 9

Kiwis. Cuenta la leyenda que el desafiante semidiós Maui pescó a Nueva Zelanda para arrancársela al mar. Yo lo vi en Vaiana. La Bordiú, como es más viajada, igual lo sabe de primera mano. Como es más práctica también, se ha dicho a rey muerto, semidiós puesto. Lo del rey, válgame dios, es un apodo y lo de muerto, una forma de hablar. El rey de la chatarra, que era su hombre, por lo visto tiene problemillas con hacienda y tal, se ha cansado de mantenerla y la ha echado del pisazo. Así que la mamá del duque -el duque también es un decir, porque es un título un poco fru fru- ha pescado en aguas neozelandesas un joven novio kiwi. Dicen que es treintañero y coach, algunos hablan ya de filósofo. Por rizar el rizo. A saber si no será el semidiós ese. El chatarrero era más imperfecto. Más nuestro. Más humano, más real.

Martes 10

Ovejas y lobos. Dice Carmen Lomana "éste está reculando... cuando ha visto las ovejas al lobo...". Como fina analista que es de la actualidad ya se imaginarán a qué lobo y a qué ovejas, a qué rebaño y a qué manada, a qué redil y a qué lana, se refiere. Pero obviemos ahora eso. Centrémonos en el lapsus línguae. En el lobo desorejado. En la alianza, a priori, contra natura. Sí, el refrán es otro. Y si juntas en un mismo enunciado cánidos y ovinos no sale nada bueno. Pero -volviendo al comentario lomaniano- mucho apriorismo y mucho prejuicio es lo que hay y hablando se entiende la gente. La misma Lomana anduvo a partir un piñón, o un roscón de Reyes (confesional y todo) con Monedero, que no es precisamente de su barrio. Así que ahí va: no hay que confundir la témpora con los culos. O derrières.

Miércoles 11

Corrala ´show´. Era la Corrala un mundo en pequeño, agitado y febril, que bullía como una gusanera. Allí se trabajaba, se holgaba, se bebía, se ayunaba, se moría de hambre; allí se construían muebles, se falsicaban antigüedades, se zurcían bordados antiguos, se fabricaban buñuelos, se componían porcelanas rotas, se concertaban robos, se prostituían mujeres. Era la Corrala un microcosmo; se decía que, puestos en hilera los vecinos, llegarían desde el arroyo de Embajadores a la plaza del Progreso; allí había hombres que lo eran todo, y no eran nada: medio sabios; medio herreros, medio carpinteros, medio albañiles, medio comerciantes, medio ladrones. Así describía un clásico —Pío Baroja, en La busca— la castiza corrala. Las Campos siempre han sido muy de corrala. María Teresa la exprimió junto a una joven Rociíto y luego le pasó el testigo —esto es, el delantal, las pinzas, los rulos, etc.— a su Terelu. Eran unos teatrillos que hacían ellas, como de maripilis, deslunados y patios de vecinas. En fin, todo muy de empoderamiento. Ahora las dos hermanas reeditan donde JorgeJa la corrala en versión mix: entre tertulia política y pelea de gallos rapera. Con sus gotitas fraticidas. Sigue siendo un microcosmo. Sigue bullendo como una gusanera.

Jueves 12

Hazlo por. Hazlo por mí es un concurso de Telemadrid. Un concurso en el que se sale a la calle y se pregunta a la gente y la gente tiene que tirar de sus contactos de móvil y puede ganar mil euros. En fin, un concurso. Lo presenta Ares Teixidó. Ares estuvo en GH VIP. Ya pasó. Luego el concurso. Ahora está en boca de todos. Se la relaciona con un famoso cantante melódico recién separado de una famosa actriz. Él lo niega. Ella lo niega. Están en boca de todos. Y de todas. Atiendan a la lista de archienemigas que atesoró la chica en el reality: Olvido Hormigos (Olvido Hormigos quién es), Ylenia Padilla (Ylenia Padilla quién es) y Belén Esteban (esta sí, ¿no?) Habemus circus. O como se cante eso.

Viernes 13

Efectos ópticos. El ojo engaña al cerebro, ¿o era al revés?. Corre como la espuma un nuevo reto viral. Esas cosas trampantojas que según mires, y según seas de revenida, las ves así o asá, o todo lo contrario. Algo de unas zapatillas gris y celeste o blanco y rosa. O de una sirena brillando sobre las rocas vs una tonadillera a remojo en un -como dicen las it girls rollo Paula la ex de Busta- bad hair day (y todo lo demás bad también). A Maribel todos la venden. Hasta ella misma, pero solo cosas lindas y al ¡Hola! y así, de nivel. Ahora ha sido el paparazzi, conocido en el gremio como El Chichita, un sobrenombre todo garantías, como se ve. El Chichita vendió las fotos que vimos primero, las de la sirena vestida de azul, ahora sabemos que tuneadas. Y luego vendió las originales, las del antes de. Si las miras juntas te pasa lo del fenómeno visual y los ojos te hacen chiribitas. Algo así imagino que ocurrirá con lo de Máximo. Máximo Valverde, galán. Quiere hacer un musical tipo La la land sobre lo que tuvo o dejó de tener con la sirena/tonadillera hace más de cuatro décadas. Mi querida Maribel, lo titulará. ¿Querencia o ajuste de cuentas? ¿Ves? Otro trampantojo.