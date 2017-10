La presión social fuerza a la Xunta a decidir si Galicia se suma a la custodia compartida

Quince mil gallegos forzarán el martes a la Xunta, al PP y a la oposición a posicionarse sobre si Galicia debe convertirse en la quinta comunidad que regule a favor de la custodia compartida en el caso de separación y divorcio de los padres. Aragón, Navarra, País Vasco y Cataluña son las cuatro comunidades que ya han legislado al respecto y han apostado por un reparto lo más igualitario posible del cuidado de los hijos cuando sus progenitores rompen su relación sentimental. En Galicia, la custodia compartida cobra fuerza, y en los últimos tres años se ha disparado un 60%, pero no es la opción mayoritaria.

El PP, que tiene mayoría absoluta y decanta el sentido de la votación, fijará el voto el lunes o el martes, justo antes del arranque de la sesión plenaria, pero fuentes populares admiten que es "muy posible" que voten a favor de la iniciativa legislativa popular. Eso sí, "hay bastante división de opiniones" en el partido y la decisión final todavía no está tomada.

Es muy pausible que el partido en el poder apoye la iniciativa, pues en 2010 la Xunta ya se mostró a favor de impulsar una ley. Vicepresidencia lo estudió, pero un año después paró el proyecto, cuando Valencia modificó su ley de Derecho Civil para establecer la custodia compartida y el Estado le planteó un recurso de inconstitucionalidad, que al final prosperó.

Desde entonces la situación mudó. El Tribunal Supremo en una sentencia de 2013 fijó doctrina al dictar que la custodia compartida no ha de tratarse de "una medida excepcional, sino que, al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable".

El propio presidente de la Xunta está a favor de la custodia compartida. A principios de este año, y a menos de un mes para tener su primer hijo, Feijóo defendió la custodia compartida entre el padre y la madre en el caso de una separación. "Si no me dejara ver a mi hijo me voy a enfadar", declaró. Hizo estas declaraciones al abrigo del debate que abrió su propio partido a nivel estatal, pues en el Congreso de la organización conservadora se acordó "impulsar las reformas legales necesarias para incorporar en el Código Civil la custodia compartida como la modalidad más deseable en el caso de separación o divorcio".

El pasado junio, el PP en el Congreso de los Diputados votó a favor de una iniciativa de Ciudadanos a favor de la custodia compartida. PSOE y Podemos la rechazaron porque ven "muy peligroso" aplicar este modelo de forma preferente en casos de violencia de género. ¿Qué harán el martes en el Parlamento gallego? El PSdeG aún no ha tomado una decisión y desde En Marea explican que el sentido del voto aún no se ha discutido en el grupo parlamentario, pero su portavoz, Luís Villares, a título personal, está a favor de la custodia compartida. "Es una propuesta delicada y de mucho calado y es necesario que lleguemos a un consenso amplio, social y entre los partidos, para que la propuesta pueda ser duradera", afirma Villares. Dentro de En Marea, EU se posicionó ayer en contra de la custodia compartida "impuesta, por ser un retroceso en los avances y derechos de la mujer".