La televisión pone a prueba a la audiencia en la época de las 'fake news'

La televisión más esperada de los próximos meses pone a prueba la capacidad de percepción de un espectador acostumbrado a la profusión de noticias falsas ( fake news) al someterle a programas en los que analiza si percibe que lo que se le muestra no es cierto. Así lo avanzó ayer en su apertura el Mipcom de Cannes, el principal mercado de productos y formatos audiovisuales, que evidenció en la presentación de los proyectos más innovadores la voluntad del sector de prestarse al juego de los montajes.

En Celebrity Showmance, que se lanzará este mes en el Reino Unido, tres improbables parejas de famosos deben engañar a la audiencia convenciéndola de que están juntas usando para ello el poder de las redes sociales. Quién más ruido genere, quien más likes consiga, gana. El espectador deberá también agudizar su mirada con la igualmente británica Catch me Out, prevista para 2018, que da a una persona un mes para ensayar y la lanza a un escenario a la espera de que el público acierte quién es el impostor.

El panel de la consultora The Wit, Fresh TV, que cada año anticipa las novedades más esperadas, expuso ayer que el sector está dispuesto a explotar también la veracidad de los sentimientos.

En las francesas The Break Up y Divorce for a Better Love, se somete al divorcio a matrimonios al borde de la separación para que experimenten cómo sería su vida en solitario y decidan, tras un breve paréntesis que a veces depara sorpresas, si quieren otra oportunidad.