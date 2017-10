El Parlamento gallego demanda que Filosofía sea troncal en Bachillerato

El Parlamento gallego aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley, presentada por todos los grupos de la Cámara, destinada a que la Xunta lleve a cabo las adaptaciones para incluir como obligatoria la materia de Historia de la Filosofía en la oferta de Bachillerato. Todos los grupos han pedido también que el Gobierno central propicie un "pacto educativo" con un debate en profundidad sobre la situación de la Filosofía en el sistema educativo y la necesidad de su pervivencia.

Una plataforma gallega presentó más de 8.000 firmas en defensa de esta asignatura para forzar que el pleno de la Cámara debata este asunto mediante una iniciativa legislativa popular y varios miembros de la citada plataforma siguieron ayer la sesión plenaria desde la tribuna de invitados. Todos los grupos coincidieron en reconocer la labor llevada a cabo por la comisión promotora.

En su intervención, el portavoz de Educación del PSdeG, Luis Álvarez, criticó el actual sistema educativo impulsado por el PP sin el "aplauso unánime en las filas" de esa formación, con una ley, conocida como la Lomce, que es tan "perniciosa como innecesaria". Álvarez censuró que esta normativa abogue por el "mercantilismo" en el sistema educativo, eliminado asignaturas que favorecen el aprendizaje de los escolares para que se conviertan en ciudadanos del "país moderno que queremos ser".

La diputada del BNG Olalla Rodil subrayó que la asignatura de Filosofía debe pervivir en el sistema educativo porque permite "construir y fijar una opinión propia sobre la realidad", algo necesario en el desarrollo de los estudiantes, "y más en momentos enormemente convulsos" como los actuales. "Queremos una educación que nos enseñe a pensar y no a obedecer" y para ello es "clave" la Filosofía en las aulas, que permite "entender lo que nos rodea y todo lo aprendido", además de ayudar a cuestionar la "tradición y autoridad". No obstante, Rodil considera que "hay que ir mas allá" porque no vale solo recuperar esa isla que es la Filosofía y es imprescindible, en su opinión, derogar la Lomce.

La parlamentaria de En Marea Ánxeles Cuña reiteró que esta materia representa una "escuela de libertad" y que sin el aprendizaje de la misma, todos "somos muy vulnerables y muy manipulables también". Por ello, ha llegado el momento de pensar si "queremos ciudadanos o súbditos".

El diputado del PP gallego César Fernández también ha reivindicado el papel de la filosofía, y destacó que él está "absolutamente convencido de la importancia de esta disciplina y lo positivo que aporta para el futuro de todos nosotros", recordando que precisamente él es docente de esta asignatura.