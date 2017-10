Científicos constatan un 17% más de muertes por cáncer en entornos industriales

"El cáncer puede ser causado por la exposición a la contaminación del aire liberada por las instalaciones industriales", aseguran en un artículo cinco investigadores del Centro Nacional de Epidemiología, del Instituto Carlos III de Madrid, tras analizar la polución industrial en más de 8.000 municipios españoles con la siguiente conclusión: Hay un exceso del 17% de mortalidad en los entornos industriales. Esta vinculación se establece a 5 kilómetros de una industria emisora de sustancias consideradas cancerígenas por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC). Y Galicia no se escapa del análisis, que fija pequeños puntos negros en las cuatro provincias.

La mayor mortalidad está causada por tumores del aparato digestivo y cánceres del tracto respiratorio, leucemias, próstata, mama y cáncer de ovario, según los datos de Industrial pollution and cancer in Spain: An important public health issue que estos investigadores acaban de publicar en una revista científica -y cuyo primer firmante es Pablo Fernández Navarro-.

Emisiones industriales

El detallado análisis evalúa las emisiones desde 2007 a 2010 y permite estudiar la exposición a la contaminación industrial más completa en las cercanías de ciudades de España. "El estudio busca describir las emisiones industriales en las cercanías de las ciudades españolas y sus cambios temporales y revisar nuestra experiencia estudiando contaminación industrial y cáncer", explican. También que hay "altas cantidades de emisiones de carcinógenos en las proximidades de ciudades del sudoeste, este y norte del país y la cantidad total de carcinógenos emitidos son considerables", indican literalmente.

Como alegato final, los científicos incluyen que la reducción de las emisiones debería ser un objetivo, con especial relevancia el establecimiento de límites para carcinógenos conocidos y otras sustancias tóxicas en los alrededores de las ciudades, así como límites de emisión específicos para la industria.