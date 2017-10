El regreso de 'Operación Triunfo' y 'Stranger Things' protagoniza la semana

Operación Triunfo regresa esta noche con algunas novedades a La 1, los espectadores de la serie de culto Stranger Things disfrutarán de su segunda entrega el viernes y, el mismo día, Movistar+ estrena La Zona, una de sus producciones más ambiciosas.

Dieciséis años después de la primera y exitosa edición de este concurso, La 1 recupera Operación Triunfo con la intención de que los concursantes se conviertan en estrellas de la música como David Bisbal, Chenoa o David Bustamante, salidos de aquella primera entrega. Roberto Leal, presentador de España Directo, será el conductor de OT 2017, cuya gala se emitirá cada lunes y que contará con un jurado formado por Mónica Naranjo, Joe Pérez-Orive, Manuel Martos y un miembro invitado que variará cada semana.

Entre las novedades destacan que los concursantes tendrán un móvil para actuar en redes sociales, un profesor de yoga para sobrellevar el estrés, deberán limpiar la casa y habrá un canal 24 horas para seguir todo lo que pasa en la Academia. El resto de la semana permanece sin cambios en La 1, con MasterChef entregando su primer delantal dorado de inmunidad el mañana, los agentes de El Ministerio del Tiempo (serie que OT desplaza al miércoles) devolviendo a Adolfo Suárez como candidato a presidente de España, y Márquez intentado evitar un ataque del Carnicero el jueves en Estoy Vivo.

Los hermanos Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, responsables de la multipremiada Crematorio (2011), firman La Zona, nueva serie original de Movistar+ que se estrena el viernes. El accidente nuclear de Fukushima trasladado a Asturias, una zona de exclusión, una ciudad que no está preparada para acoger a la población evacuada, un crimen y "toneladas de talento" en su elenco son sus bazas para enganchar a la audiencia. Eduard Fernández, Emma Suárez, Carlos Bardem, Manolo Solo, Alba Galocha, Álvaro Cervantes o Alexandra Jiménez son parte del reparto coral de una serie que, según Fernández, es "una alegoría perfecta del momento actual: de la desconfianza y de la pérdida de las ilusiones y de la ingenuidad".

La plataforma de pago ha apostado por un proyecto de ocho capítulos de 50 minutos que, según sus directivos, es un trhiller policiaco, contemporáneo e hiperrealista, "no es ciencia ficción ni tiene tintes apocalípticos", y busca llegar al gran público.

También en Movistar+, pero mañana se estrena I Am Not Your Negro, documental que repasa el problema racial en Estados Unidos, recogiendo la historia del Movimiento por los Derechos Civiles y conectándola con la situación actual y que fue nominado al premio Oscar en 2017.

Convertida en una serie de culto con sólo una temporada, son muchos quienes esperan la segunda entrega de Stranger Things, disponible en Netflix a partir del viernes con nuevas aventuras de la pandilla juvenil integrada por Dustin (Gaten Matarazzo), Luicas (Caleb McLaunghlin), Mike (Will Sinclair), Will (Noah Schnapp) y Once (Millie Bobby Brown), a la que se incorporarán nuevos miembros.

Los nuevos episodios transcurren un año después del Demogorgon y los misteriosos sucesos ocurridos en el laboratorio que trastocaron las vidas de los ciudadanos de Hawkins (Indiana). Cuando aún están recuperándose del horror con la alegría de que Will Byers haya regresado del Mundo del Revés, un ente más grande y siniestro amenazará a los que han sobrevivido.

El mismo día, Netflix pone a disposición de sus abonados el documental Joan Didion: El centro cederá, en el que la legendaria escritora reflexiona sobre su carrera literaria y su agitada vida personal.

Sin novedades en Antena 3 y La Sexta, cuya parrilla permanecerá atenta a los cambios que demande la evolución de la situación en Cataluña. En el resto de cadenas de Atresmedia: Neox estrena nuevos capítulos de The Big Bang Theory, The Middle y Modern Family, Nova la nueva telenovela El vuelo de la victoria y Mega emite a las lunes un programa especial por la gala de The Best FIFA Football Awards, que se celebran en Londres.

Tampoco se mueven las parrillas de Cuatro y Telecinco y DMAX celebra su quinta edición del Día de la Magia por todo lo alto, con la vuelta, el sábado y en programa doble, de El Mago Pop: 48 horas con, con Antonio Díaz asombrando a los cantantes Chenoa y Antonio Orozco y a otros famosos, como el actor y director Raúl Arévalo.