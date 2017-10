El Hospital de A Coruña registró más de 570 ingresos por gripe la temporada pasada

Los ingresos a causa de las complicaciones de la gripe batieron la pasada temporada un nuevo récord en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Hubo 573 hospitalizaciones por este motivo, cien más que el año anterior y el triple que las registradas en 2009-2010 (entonces hubo 169 pacientes que precisaron ser ingresados), primer año en el que apareció la gripe A, según informó ayer la jefa del Servicio de Medicina Preventiva, María José Pereira, durante la presentación de la campaña de vacunación de este año que arrancó ayer en toda Galicia. Un aumento que atribuye a la mejora en las técnicas rápidas que permiten confirmar si un paciente con síntomas de gripe "efectivamente ha contraido esta enfermedad" y al tipo de virus que circuló el año pasado que "afectaba sobre todo a personas mayores", un colectivo de riesgo al sufrir otras patologías de base que pueden complicar el desarrollo de la enfermedad.

El hospital coruñés concentró un tercio de los ingresos por gripe registrados en Galicia la pasada campaña (1.951) y la mayor parte de los que se produjeron en la provincia (896). Siete de cada diez pacientes hospitalizados en A Coruña provincia superaban los 65 años, un 17,6% tenían entre 45 y 64 años y solo un 5,3% eran menores de esa edad, según los datos facilitados ayer por el Sergas, que también revelan que pese al incremento de ingresos por la gripe, el número de muertes por las complicaciones del virus se mantuvo estable. "En el caso del Chuac fallecieron un 6,63% (unos 38 pacientes) de los ingresados que es el porcentaje esperable y el 92% de ellos pertenecían a los grupos de riesgo en los que es aconsejable la vacuna", indicó la doctora Pereira, quien recordó que 27 pacientes tuvieron que pasar a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Por ello, desde la Xunta se reitera la importancia de que los grupos de riesgo -mayores de 60 años, pacientes con patologías crónicas o personal sanitario, entre otros- se vacunen contra la gripe, una enfermedad que puede tener consecuencias graves para la salud y sobre la que perviven falsos mitos. "Mucha gente cree que la gripe no es un problema serio pero sí lo es, también que es difícil contagiarse y en realidad es muy fácil y sobre todo, hay que resaltar que la vacuna contiene virus inactivados, es decir, no puede provocar la enfermedad", indicó ayer el jefe del Servicio de Epidemiología de la Xefatura de Territorial de Sanidade en A Coruña, Manuel Porto.

La campaña de vacunación arrancó ayer en toda la comunidad gallega y durará hasta el 29 de diciembre. Habrá, por tanto, diez semanas para inmunizarse frente al virus en los 308 puntos de vacunación activados en toda la provincia de A Coruña -142 en el área sanitaria coruñesa- que incluyen desde hospitales y centros de salud hasta residencias de mayores, centros de atención a personas con discapacidad o las prisiones. "Hay 346 profesionales sanitarios en toda la provincia centrados en la vacunación contra la gripe, las dosis llevan una semana en las neveras y cualquier ciudadano puede ya vacunarse en su centro de salud", señalaba la subdirectora de Enfermería de la Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña, Montserrat Cendán, quien auguró que no habrá problemas de desabastecimiento y si no se adquirirán las vacunas que fuesen precisas, señalaron desde la Consellería de Sanidade. La onda de la gripe no se prevé hasta al menos Navidad y por ello, los expertos instan a no acudir a vacunarse masivamente en las primeras semana para evitar la sobrecarga asistencial en los centros. "Estarán protegidos igual si van en noviembre o a principios del mes de diciembre", señala Porto.

La finalidad de la campaña es, un año más, "minimizar el impacto de la gripe", reducir el número de casos y reducir las posibles complicaciones de un virus -que normalmente cursa de forma leve- en pacientes con algún tipo de riesgo. El objetivo de la Xunta es que se vacunen el 65% de los mayores de 65 años. Pese a que no se ha logrado llegar a esta tasa, cada año sube la cobertura. "Los movimientos antivacunas no afectan tanto a esta vacuna como a la cobertura de las vacunas infantiles", indicó María José Pereira.