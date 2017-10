El Congreso reclama que la familia Franco devuelva dos piezas del Pórtico de la Gloria

La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados apoyó ayer por unanimidad una proposición no de ley de Unidos Podemos por la que se insta al Gobierno a realizar las actuaciones necesarias para que la familia Franco devuelva al Concello de Santiago las dos esculturas del Pórtico de la Gloria que están en su poder y que durante años permanecieron en la Casa Cornide de A Coruña, una de las viviendas del dictador.

Concretamente, la iniciativa impulsada por En Marea pide que se realicen las comprobaciones pertinentes para determinar si estas esculturas del Mestre Mateo -la de Isaac/Ezequiel y la de Abraham/Jeremías- fueron objeto de un "expolio" y, si esto fuera así, que se lleven a cabo las acciones pertinentes, incluyendo la intervención de la Fiscalía, para su devolución. El objetivo, según explicó el diputado de En Marea Miguel Anxo Fernán Vello, es "depurar posibles responsabilidades y proceder a la devolución de las esculturas a su legítimo propietario, el Ayuntamiento de Santiago".

Fernán Vello recordó que el consistorio compostelano encontró documentación que demuestra que las estatuas le pertenecen y en la que se condicionaba la venta de las figuras al ayuntamiento a que estas no saliesen del patrimonio municipal, ni por enajenación, donación, concesión de depósito o cualquiera otra figura. "Puesto que, en caso contrario, debiera indemnizarse al vendedor con la cantidad de 400.000 pesetas", indicó. "No existe, por tanto, ningún documento de cesión por parte del Ayuntamiento de Santiago", apunta el diputado, para añadir que, bajo la dictadura "no se cumplieron ninguna de las condiciones acordadas", sino que la familia Franco "se adueñó de las esculturas".

El PP fue el único partido que presentó una enmienda a la propuesta ya que, a pesar de estar de acuerdo con el texto, está en contra de "diversas opiniones vertidas en la proposición no de ley". La portavoz adjunta del partido, Marta González, señaló que existe "cierto ardor bélico" en la redacción de la iniciativa, al tiempo que reprocha al grupo proponente "errores" relacionados con la data de las tallas, así como en su identificación. En su día, incluso el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijó, mostró su apoyo a la reclamación del Concello de Santiago. A pesar de que la enmienda popular iba en el sentido de corregir "errores" y que, tal y como señaló González, no modificaba el fin de la misma, el de devolver las tallas al Ayuntamiento de Santiago, Unidos Podemos ha decidido rechazarla.

Durante el debate, los portavoces de PSOE y Ciudadanos en esta materia, Guillermo Antonio Meijón y Féliz Álvarez, respectivamente, apoyaron la propuesta. Además, el diputado socialista recordó que en el Pleno del consistorio compostelano se votó una propuesta similar de forma unánime y pidió que las tallas pasen próximamente a ser patrimonio común y declaradas Bien de Interés Cultural.