Estaba yo pensando que una de las cosas más hermosas que se pueden tener en la vida es un buen grupo de amigas.

Cuando era más joven no me separaba de mis hermanas. Y aun a día de hoy las considero mis mejores amigas y confidentes. Eso sé que nunca cambiará, pero, a la vez, a lo largo de mi vida he ido conociendo a gente maravillosa. Mujeres muy diferentes las unas de las otras pero que compartían conmigo la ilusión por crecer y vivir intensamente.

Suele decirse que son los hombres los que nos hacen ser quienes somos, pero yo creo que también son nuestras amigas las que nos cambian y enriquecen y las que a menudo nos ponen en nuestro sitio.

Ayer estuve un rato con mis compañeras del curso de escritura con las que después de tanto tiempo de compartir textos, historias y sueños ya considero como de la familia.

Bebimos vino, debatimos sobre literatura y luego pintamos escuchando a Chopin. Y por un rato detuvimos el tiempo y nos olvidamos del tema político. ¡Qué falta nos hacía!

Aquí, en Barcelona, cada día parece una especie de cuenta atrás insoportable. Ahora estamos pendientes de si Puigdemont se atreve a declarar la DUI o no. Lo sabremos en unas horas. Según dice, el Gobierno no le da garantías y no le deja margen para hacer ninguna otra cosa que declarar la República catalana. La CUP y Esquerra le presionan para que lo haga. La partida está ya en jaque, y creo que se siente arrinconado. Comentamos el asunto el viernes entre madres, en el parque, todas preocupadas por la situación, y unas criticaban al Gobierno y las otras al Govern. Luego vendrían la DUI, el 155, las elecciones el 21 de diciembre?

Para mí la gran diferencia es que unos están dentro de la legalidad y los otros no. Pero a la que mencionas este matiz que yo considero fundamental, enseguida te salen con todos los casos de corrupción del Partido Popular, que no dejan de engrosar ya una lista bastante interminable, y una se queda sin argumentos.

Si yo pudiera, metería a todos estos políticos problemáticos y corruptos en un cohete y los mandaría de misión espacial. Es necesario que alguien explore nuevos territorios y más teniendo en cuenta que nuestro planeta está sentenciado y que no parecen tener tiempo para remediarlo. Ellos, los políticos que no piensan más que en sus propios intereses, por fin podrían ser útiles a la humanidad. Sería una manera de reparar los destrozos que causaron con sus políticas temerarias y hacer algo por el bien común. Al cabo de unas décadas volverían algo más viejos, eso sí, pero convertidos en auténticos héroes.

Retomando el hilo de mis compañeras de escritura, que, sin duda, me parecen mucho más interesantes que los políticos ególatras de nuestro país. El juego que hicimos fue el siguiente: la profe repartió papelitos con nuestros nombres. Cada una tenía que hacer un collage inspirándose en la novela de la compañera que le hubiera tocado. A mí me tocó Julia, que tiene un proyecto de novela hermoso y honesto, como ella misma. La trama está situada en el campo de Soria en una época en la que no había móviles y los veranos transcurrían a cámara lenta. El personaje protagonista, una niña lista y sensible (inspirada en ella) que está descubriendo el mundo. Su mirada inocente entre adultos que con su arduo trabajo honran esa hermosa tierra dorada te engancha al instante.