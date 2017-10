"A los disléxicos les cuesta el doble entender un enunciado; necesitan más tiempo en un examen"

La dislexia es un trastorno específico del lenguaje que se caracteriza porque los afectados presentan dificultades para leer y escribir con fluidez o hacerlo con exactitud. Algo, en las aulas, se traduce en que estos alumnos tienen problemas para leer de forma adecuada y comprender un texto o un enunciado, lo que les lleva a tardar más que el resto de compañeros en realizar un ejercicio o responder a un examen. "Les cuesta el doble de tiempo que los demás entender las cosas y tardan más en las tareas, pero no son ni tontos ni vagos", señala la presidenta de la Asociación Galega de Dislexia, Esther López, quien explica que este trastorno suele detectarse cuando los niños comienzan Primaria y tienen que aprender a leer. "Ahí es cuando se puede detectar que sustituyen alguna letra por otra, que no reconocen las letras tan fácil como sus compañeros, etc...", sostiene López, quien recuerda que se trata de un trastorno de origen neurobiológico y de fuerte carácter hereditario.

Para que el rendimiento académico de estos alumnos no se resienta o que, como le ocurrió a su hijo mayor, tengan que repetir por no alcanzar los resultados exigidos, los padres de disléxicos demandan que se tomen unas sencillas medidas de apoyo en el aula. "Apostar por material visual y no tanto texto o que si tiene que leer un texto antes lo lleve para casa y así pueda prepararlo y que el resto de niños no se rían de como lee son algunas medidas. También ayuda elegir unas letras como la arial que son más fáciles de diferenciar para estos niños", sostiene Esther López, quien también pide mayor flexibilidad a la hora de hacer los exámenes o ejercicios. "Si tienen que copiar un enunciado les va a llevar mucho más tiempo que al resto de alumnos y esto hará que se tengan que quedar sin recreo o llevar deberes para terminar los ejercicios y con los exámenes igual. En algunos centros, como en el de mis hijos, les permiten hacerlos en dos días y sino, mejor orales que escritos", sostiene y lamenta que muchos centros opten antes por clases de refuerzo fuera del horario lectivo que por medidas que se pueden aplicar en el aula.