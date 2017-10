Remando contra el ictus

Hay una fecha en el calendario que a Pablo Paz Collado se le ha quedado grabada para siempre: el 4 de noviembre. Ese día, va a hacer ahora dos años, sufrió un ictus. Por la mañana, como hacía muchas veces, fue a visitar a su hermano a la tienda. Allí, mientras hablaban, la voz se le quebró por un momento. "Me sentí raro, y decidí irme a casa y tumbarme un rato en la cama. Y cuando me levanté, me desplomé al suelo. En ese momento empezó la impotencia, porque intentaba levantarme pero no me respondía el cuerpo. Quería apoyar una rodilla, un brazo para ayudarme, pero no era capaz", recuerda este gallego. Tenía 47 años.

Como Pablo, unas 130.000 personas sufren un ictus cada año en España, de las cuales 80.000 fallecen o quedan con alguna discapacidad, y, aunque en el 75% de los casos afecta a mayores de 75 años, también golpea en edades mucho más tempranas, como es el caso de este moañés, padre de cuatro hijos, de entre 22 y 12 años.

Fue su hijo mayor quien, mientras su mujer llamaba a los servicios de urgencias, lo ayudó a incorporarse. Pablo tampoco podía decir qué le pasaba, porque no era capaz de hablar. Sin embargo, no perdió en ningún momento el conocimiento, por lo que era consciente de todo lo que sucedía a su alrededor. "Estaba muy asustado. Esa noche, ya en el hospital, no dormí nada", afirma.

El ictus, cuyo día mundial se conmemora hoy, fue un duro golpe físico y emocional que trastocó su vida y la de su familia. "De repente, pasé de llevar una vida a mil a no hacer nada porque ni siquiera podía comer solo. Pero el ictus no solo lo padeces tú; también tu familia lo sufre", reconoce.

Y es que este accidente cerebrovascular aparece así, de repente, como consecuencia de la interrupción del flujo sanguíneo a una parte del cerebro (isquemia cerebral) o de la rotura de una arteria o vena cerebral (hemorragia cerebral). Pablo sufrió el primero, un ictus isquémico que le afectó toda la parte izquierda del cuerpo. "Yo soy zurdo, así que ahora estoy aprendiendo a escribir y a manejarme con la derecha", dice.

Pablo tiene reconocida una incapacidad del 72%, que, sin embargo, no le ha impedido cumplir su sueño: seguir vinculado al remo. "Llevo desde los ocho año en traineras. Ahora no puedo remar, pero me acabo de incorporar como técnico al Club de Remo Vila de Cangas y llevo a un equipo de juveniles. Entrenar para mí es muy terapéutico", afirma.

Reconoce que por su cabeza pasaron pensamientos de todo tipo durante las semanas posteriores al ictus. "No quería ser una carga para mi mujer y mis hijos", dice. Sin embargo, decidió luchar y ganarle terreno al ictus. "También me ayudó mucho el trato que recibí en el hospital: las chicas de recepción, las enfermeras, los médicos rehabilitadores, los neurólogos... Ir a rehabilitación era casi una alegría", afirma.

Durante un año estuvo yendo todos los días a rehabilitación. Su mujer lo traía y lo llevaba. Casi dos años después, continúa yendo al fisioterapeuta. "Esto me supone unos 400 euros al mes, pero quiero hacer todo lo que pueda para recuperarme. También voy tres horas todos los días a la piscina. Yo recomiendo a quien haya sufrido un ictus que se mantenga activo, que haga algo que le guste, y que no se quede en el sofá", aconseja.

El ictus no solo le paralizó medio cuerpo. También cambió el carácter. Se ha vuelto más impaciente, irascible y sensible, confiesa. "Todos los días me digo a mí mismo que voy a tomarme las cosas de otra manera, pero a final termino contestando mal o gritando a mi mujer o a mis hijos, confiesa.