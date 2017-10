Galicia estrenará el próximo curso cinco nuevos grados de los 14 previstos hasta 2021

Los alumnos que inicien sus estudios en alguna de las universidades gallegas el próximo curso tendrán cinco nuevos grados para elegir. Es el comienzo de la nueva planificación de titulaciones que cerraron la Consellería de Educación y los rectores de las tres universidades en los últimos meses y que define un total 14 nuevos grados que se irán incorporando hasta el año 2021. Mientras estas nuevas titulaciones se suman a la oferta, otras irán desapareciendo de manera "gradual y ordenada", según explicó el titular de Educación, Román Rodríguez. Serán un total de ocho, de las que solo una -Enxeñería en Xeomática e Topografía del campus de Lugo- ya no se podrá cursar el próximo año por tener muy baja demanda.

La ampliación de titulaciones, sin embargo, está vinculada a la eliminación de otros grados o a la supresión en otras carreras del número de plazas que se creen. Es así para controlar el crecimiento de unas universidades con cada vez menos alumnos y con unos recursos que no van a crecer exponencialmente en los próximos años. La universidad que más grados implantará hasta 2021 es la de Santiago, que tendrá siete nuevos, aunque uno de ellos, el de Paisaxe, estará compartido con A Coruña. Para ello, eliminará cuatro. Le sigue la Universidade da Coruña con seis nuevos, incluido el compartido, y el mismo número de carreras que desaparecen, cuatro. De éstas, la de Empresariales no se reduce por baja demanda sino porque la dirección universitaria pretende reestructurarla. Menos cambios habrá en Pontevedra, que gana dos títulos a costa de suprimir, no grados pero sí plazas en ingeniería industrial, como explicó el rector, Salustiano Mato. Muchos de los títulos que se eliminan no desaparecen por completo sino que se reformulan y aparecen como nueva titulación.

Hay carreras en las tres universidades que tienen baja demanda pero que no se van a suprimir porque las consideran "singulares", necesarias para tener una mapa de titulaciones "completo, integrado y coherente". Es el caso de Filoloxía Clásica en Santiago o Enxeñería dos Recursos Mineiros e Enerxéticos en Vigo. Para ellas se pondrá en marcha un plan de mejora de la calidad aún por definir.

El plan incorpora también los grados interuniversitarios, que se estrena con Paisaxe. Esto significa que dos años se cursarán una universidad y dos en la otra, y los dos centros cooperarán para compartir recursos y evitar duplicidades. Un "reto" también porque supone compartir, por ejemplo, los expedientes de los alumnos, como apuntaron los rectores, el coruñés Julio Abalde y el compostelano Juan Viaño. Serán el piloto de un modelo que se pretende extender en los próximos años.

Algo similar está previsto para los títulos duplicados que no tienen gran demanda, la mayoría relacionados con ingenierías agrarias y forestales. Un nuevo órgano, el Consorcio Interuniversitario de Galicia se encargará de impulsar la colaboración entre las universidad y potenciar estas carreras. También dependerá de una comisión entre universidades crear un plan de acción para aquellas carreras que, pese a tener mucha oferta por encontrarse en muchos de los campus gallegos, tienen mucha demanda. Su objetivo será "reorientar" las titulaciones. Son, por ejemplo, Administración e Dirección de Empresas, Educación Primaria e Infantil o Dereito. Otro de los puntos básicos de la reforma es fomentar los dobles grados. Este curso se imparten 20 entre las tres universidades, pero se dará impulso a este tipo de oferta debida a la "alta empleabilidad" de sus graduados.

Esta nueva oferta académica supondrá, en casos como el de la Universidade de Santiago, que el profesorado se tenga que "reorientar" hacía las nuevas titulaciones. En algún caso habrá también alguna "necesidad puntual" que cubrir para impartir las nuevas materias.