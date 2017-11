La vida digital después de la muerte

Podría decirse que los perfiles de las redes sociales son eternos. O casi. Al menos, sobreviven a quienes representaban en vida y es que, tras fallecer el usuario, su imagen online continúa en el universo virtual. Por ello, no es extraño que cualquiera pueda recibir una alerta en su cuenta informando de que alguien ha felicitado por su cumpleaños a uno de su contactos, fallecido hace años. Y no es que haya resucitado, es que para la red no murió nunca; sigue vivo, aunque inactivo.

Sin embargo, las redes sociales y las plataformas tanto de correo electrónico como de almacenamiento de datos disponen de fórmulas para poder eliminar, siempre bajo determinados criterios, esas cuentas. "No es habitual dirigirse a ellas porque lo más normal es intentar recuperar la contraseña y cerrar la cuenta desde dentro. Sin embargo, se puede hacer porque a todos los efectos somos representantes de la persona fallecida", explica Víctor Salgado, abogado, especialista en derechos de internet y Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Para cerrar o cancelar la cuenta de una persona fallecida, el interesado deberá solicitarlo a la plataforma y acreditar que el usuario del perfil ha muerto mediante una copia del acta de defunción y acreditarse como familiar directo aportando copia de la declaración de herederos. Hay que tener en cuenta que para esto, la información del acta de defunción tiene que coincidir con los datos que la compañía tiene del usuario, y que si no facilitó su verdadera identidad el proceso puede complicarse. También puede darse la circunstancia de que el titular de la cuenta diera instrucciones previas a la compañía sobre qué hacer con su perfil en caso de fallecimiento, que podrían chocar con las intenciones del solicitante.

Plataformas como facebook permiten mantener abierto el perfil de forma conmemorativa. Si se eligiese esta opción, la página permanecería tal y como se publicó, pero al lado del nombre del usuario aparecería un "En memoria". Esta red también incluye la figura del "contacto de legado", una persona asignada por el usuario que se encargaría de mantener esa página conmemorativa. "Esta figura también sirve para cualquier incidencia, como por ejemplo que alguien nos robe la contraseña y usurpe nuestra identidad en la red. Esa persona puede confirmar ante la plataforma que quien está usando esa cuenta somos o no nosotros", añade el abogado gallego.

El tiempo desde que se solicita la cancelación de una cuenta hasta que esta es eliminada puede oscilar entre unos días y semanas. En estos momentos, no hay obligación de atender la petición en un plazo mínimo concreto, según Salgado.

Acceder al contenido de una cuenta es otra cuestión porque, aunque el derecho a la protección de datos deja de aplicarse en el momento que la persona muere, los derechos a la intimidad y el honor continúan vigentes. "En este caso, sería hasta cierto punto lícito que la plataforma se negase a facilitar acceso a dicho contenido por razones de protección de la intimidad de la persona", explica Salgado.

El jurista explica que a partir del 25 de mayo de 2018, fecha en que entrara en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, las plataformas estarán obligadas a informar a sus usuarios de qué sucederá con sus cuentas si permanecen inactivas mucho tiempo. "El reglamento europeo de protección de datos es muy claro a la hora de determinar que la información y los datos solo se deben conservar el tiempo imprescindible para la finalidad que tienen. En el caso de un perfil la finalidad es representar a la persona. Si esta ha fallecido, esa finalidad se pierde, por lo que al tener conocimiento de su fallecimiento, por defecto, deben bloquearla o hacer referencia a que ha muerto. Pero lo normal es que se laven las manos. A partir del 25 de mayo tendrán que informarnos de esos plazos y, efectivamente, cerrar la cuenta si no ha sido actualizada", matiza.