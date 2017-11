'Silenciar' ciertos genes de bacterias intestinales elimina su resistencia a esos medicamentos

Científicos del grupo de investigación Adherencia Bacteriana a Nuevos Biomateriales de la Universidad de Sevilla, junto con el Hospital Universitario Virgen Macarena y el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), consiguieron que bacterias intestinales resistentes a la acción de los antibióticos vuelvan a ser vulnerables a éstos. Para ello, eliminaron los genes regeneradores de ADN de la bacteria Escherichia coli (E. coli). De esta forma, los expertos lograron convertir de nuevo a estos microbios en diana de tratamientos clínicos.

Este equipo de investigadores realizó pruebas in vitro e in vivo con ratones a los que inocularon diferentes cepas de bacteria Escherichia coli (E.coli), unas resistentes a la acción de quinolonas -un tipo de antibióticos- y otras sensibles a sus efectos. De esta forma, han comprobado que la reversión a la resistencia, es decir, su condición de vulnerabilidad hacia los antibióticos reaparece modificando su información genética.

Estas conclusiones, recogidas en el artículo titulado Quinolone Resistance Reversion by Targeting the SOS Response, publicado en la revista Mbio, indican, además, que enfermedades infecciosas de tipo respiratorio o gastrointestinal provocadas por esta bacteria y que hasta la fecha no tenían tratamiento clínico, podrían encontrarlo a medio o largo plazo.