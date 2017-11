España incorpora un nuevo fármaco para pacientes con hepatitis C

España cuenta ya con un nuevo tratamiento para los enfermos de hepatitis C, que se ha convertido en el primero destinado a los pacientes que no hayan respondido favorablemente al tratamiento con antivirales de acción directa, que impiden que el virus se multiplique. Se trata de Vosevi, un nuevo fármaco que el Ministerio de Sanidad ha incluido en el plan estratégico frente a la hepatitis C, de la farmacéutica Gilead, que ayer informó sobre la ampliación de medicamentos para abordar la que fue hasta 2016 una de las principales causas de muerte a nivel mundial.

Según varios estudios cuenta con una eficacia del 95 % y a él podrían optar los pacientes en los que han fracasado otros tratamientos, que son entre el 3 y el 5%. "Es el primer fármaco preparado específicamente para una segunda línea de tratamiento", según explicó el jefe de la Unidad de Aparato Digestivo de la Fundación Hospital Alcorcón, Conrado Fernández.