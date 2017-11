La CIG eleva al 50% el seguimiento de la huelga en el área sanitaria de A Coruña

La segunda jornada de huelga en la sanidad gallega, convocada por la CIG para exigir mejoras laborales y contra la reforma de la Lei de Saúde, contó ayer con más apoyos en el área sanitaria de A Coruña. Desde la Junta de Personal de este área señalaron que el seguimiento del paro fue del 50% entre Atención Primaria y el Complexo Hospitalario Universitario -cuando el jueves fue del 45% en los ambulatorios y de solo el 33% en el hospital- y aunque desde la Xunta redujeron esta cifra al 4,22% en el turno de mañana, supone algo más que el día anterior. Ya por la tarde, el seguimiento habría caído al 2,56%, según Sanidade, por debajo de lo conseguido en el mismo turno el pasado jueves.

Para los convocantes, la segunda jornada de paros obtuvo un mayor seguimiento. "Se subió varios puntos en todas las categorías profesionales", señalaba ayer la portavoz de la Junta de Personal del área sanitaria de A Coruña, María Seijo, quien aseguró que la huelga provocó que se aplazasen "operaciones no urgentes" tanto en el Materno como en el Abente y Lago y se redujese la actividad en Radiología. Además, reconoce que algunos pacientes de consultas externas vieron cómo no pudieron asistir a la cita con sus especialista ya que se encontraba de huelga y no había otro facultativo para cubrir el puesto.

A nivel gallego, CIG-Saúde estimó en un 40% el seguimiento en la segunda jornada de huelga para reivindicar un calendario de negociación para recuperar los acuerdos retributivos de 2010 suspendidos por la crisis, mientras que Sanidade lo redujo al 3% en el turno de mañana. Por Estructuras Organizativas de Gestión Integrada, el seguimiento en el turno de mañana, según la Xunta, fue del 4,22% en A Coruña, del 4,22% en la de Ferrol, del 3,01% en la de Santiago, del 1,64% en la de Pontevedra, del 4,87% en la de Vigo, del 1,22% en la de Lugo y del 1,27% en la de Ourense. Ya por la tarde, el seguimiento se habría quedado en el 2,56% en A Coruña; del 3,92% en Ferrol; del 2,05% en Santiago; del 1,43%, en Pontevedra; del 2,98%, en Vigo; del 0,46%, en Lugo; y del 0,62%, en Ourense.

Al margen de los paros en los centros sanitarios, un millar de personas participaron en la concentración convocada frente a la Consellería de Sanidade en Santiago bajo lemas como En defensa de la sanidad pública y Por una buena asistencia sanitaria y buenas condiciones laborales, entre otros. La responsable de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, destacaba tras la marcha el seguimiento "positivo" de la huelga "y el apoyo recibido" para seguir con las reivindicaciones para recuperar los acuerdos suspendidos. "Hay mucho personal descontento", lamentó. A la concentración acudieron trabajadores del Sergas en autobuses desde A Coruña y Vigo, así como "mucha gente en coches particulares", destacó el sindicato convocante.

Aprovechando la concentración, una representación sindical procedió a entregar un escrito en la Consellería de Sanidade dirigido al titular del departamento, Jesús Vázquez Almuiña, y a la directora de Recurso Humanos del Sergas para reivindicar un "calendario de recuperación de los acuerdos" de 2010.