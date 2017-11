Concha Jerez, Premio Velázquez de Artes Plásticas por su rigor y compromiso

La artista plástica Concha Jerez, que obtuvo ayer el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2017 por su rigor y compromiso, reconoce que sus obras son "la respuesta natural" a momentos determinados de la vida, como la dictadura franquista que, a su entender, aún no está "cerrada". "Mis obras son algo natural que sale en un momento determinado, como cuando empecé a hacer obras con escritos auto censurados. Para mi eran natural porque estaba viviendo en una dictadura franquista, que no estoy muy segura que no se ha cerrado todavía", declaró la artista. El jurado, según informó el Ministerio en una nota, valoró que la obra de Jerez y sus "propuestas intermedia" denotan su "carácter innovador".