Francia no invita a Donald Trump a una cumbre del clima sobre el Acuerdo de París

El Gobierno francés no ha incluido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la lista de personalidades invitadas a un foro que tendrá lugar el 12 de diciembre para analizar los avances logrados sobre el Acuerdo de París, dos años después de una firma de la que ahora reniega Washington. "Por el momento, el presidente Donald Trump no ha sido invitado", reconoció un portavoz del Elíseo, al informar a los periodistas de los detalles de la cumbre en la que se debatirá la "puesta en práctica" del histórico pacto. Sí podría acudir, no obstante, algún representante del Gobierno estadounidense de menor nivel, según Le Figaro.