Uns 300 alumnos participan na primeira Semana STEM

Un total de 300 alumnos de 15 centros públicos participarán por primeira vez na Semana STEM, un campamento de innovación educativa que se pon en marcha este curso 2017/18 co obxectivo de fomentar o espírito científico e tecnolóxico entre o estudantado galego. Esta acción -que conta cun investimento de 210.540 euros para sufragar os gastos das actividades- beneficiará a mozos e mozas de 5º e 6º curso de Educación Primaria, así como de 1º e 2º curso de ESO. Por provincias, sete centros pertencen á Coruña, tres a Lugo, un a Ourense e catrp a Pontevedra. As estadías serán dunha semana en réxime de internado e realizaranse en seis quendas. Xa comezaron a finais de outubro e seguirán este mes e en decembro.

A Semana STEM axudará a reforzar os coñecementos científico-tecnolóxicos no eido educativo, necesarios para dar resposta aos desafíos profesionais do futuro. Deste xeito, as estadías proporcionarán ao alumnado galego un escenario propicio para desenvolver capacidades, coñecementos e técnicas, a través dunha invitación ao descubrimento, que aumenten o seu interese por saber, cada vez máis, sobre diversos campos da ciencia e as súas posibilidades de aplicación na tecnoloxía. As actividades non só serán académicas, senón tamén de carácter lúdico-recreativo, que servirán de reforzo ao programa ordinario do currículo do alumnado nas aulas. Os contidos dos cursos inclúen un programa de actividades académicas, de obradoiros, de tempo libre e deportivas.