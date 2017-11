"En el caso de La Manada es vomitivo que ciertos medios debatan sobre si fue violación o no"

La psicóloga clínica Felisa Balboa, que trabaja en un Centro de Información á Muller de la comunidad gallega, participa hoy también en las jornadas del Colexio de Psicoloxía de Galicia donde hablará del estrés que provoca en la mujer el machismo. Preguntada por este periódico, opinó sobre cómo se está llevando a cabo la cobertura del juicio a cinco jóvenes por la presunta violación de una chica en las fiestas de San Fermín. Algunos programas de televisión ayer organizaron pseudodebates de expertos que planteaban la duda de si había sido realmente violación o no; si la chica realmente había mostrado su negativa, etc. Balboa lo tiene claro: "Entrar en ese debate, me parece vomitivo".

"El no creer a las mujeres es un pensamiento del machismo incrustado en la sociedad. El Consejo General del Poder Judicial dice que el 0,01% de las denuncias por violencia de género son falsas; cuando el CGPJ apunta que el 10% de las denuncias generales (robos, principalmente) son falsas pero nadie cuestiona esto último. ¿No te parece extraño?", señalaba ayer esta psicóloga. "Es una muestra más de la violencia contra las mujeres. Forma parte de la violencia estructural, simbólica y real", añadió.

Lamentó que en el caso de La Manada se admita como prueba el seguimiento de la chica en su vida real y redes sociales. Subraya que en casos de violaciones, las profesionales de la salud "indicamos" que vuelvan a salir y normalizar su vida "cuanto antes para una mejor recuperación". "Esto no quiere decir que estén destrozadas", señala esta psicóloga.