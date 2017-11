El silencioso estrés infantil

Interrumpir una conversación familiar porque acaba de llegar un mensaje de WhatsApp, dar de comer al niño mientras se consulta algo en el móvil o estar con los pequeños a la vez que se 'trastea' en la 'tablet'. Estas son algunas actitudes cada vez más frecuentes en muchos hogares y que los psicólogos alertan que no son positivas. Sostienen que las nuevas tecnologías pueden causar estrés en los pequeños que reciben una cantidad de estímulos y datos que no saben ordenar o asimilar, algo que se solucionaría con más conversación familiar, y que los niños ven que los aparatos "les roban" la atención de sus padres

La vorágine de una era digital que lo impregna casi todo ha atrapado a familias y niños en los últimos años. Como consecuencia, el estrés se ha democratizado y llega hasta la primera infancia. A veces, pasa desapercibido, disfrazado de aparente tranquilidad. "Los niños pasan dos horas ante la televisión y parece que están tranquilos; pero, en su cabeza, se acumulan millones de imágenes que informan de muchas situaciones. El niño no tiene con quién hablar de eso. Los pequeños se equilibran e interpretan la realidad situándose en el mundo a través de conversaciones espontáneas de la madre, padre o abuelos", explica el psicólogo y presidente del Observatorio de la Infancia y la Familia en Menorca, Vicenç Arnaiz. Este experto participa estos días en Galicia, junto a un centenar de psicólogos de todo el Estado, en la edición número 22 de las Xornadas da Sección de Psicoloxía e Saúde. Betanzos ha sido este año como la localidad para acoger la cita que dedica al estrés el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

Sobre el estrés infantil, Vicenç Arnaiz, explicó que "hay tan pocas oportunidades de conversación -entre hijos y familia- que se produce un gran desequilibrio" entre la cantidad de datos que entra en la cabeza de los pequeños y la cuantía de los mismos que son capaces de ordenar internamente.

Vincenç matiza que, los niños de dos años presentan una "memoria y capacidades cognitivas espectaculares"; esto, no obstante "no va acompañado de una mayor madurez y bienestar afectivo". Explica que hay madres y padres que están "ausentes, están ahí, junto a sus hijos, pero no están entregados a la relación".

"Los niños y niñas tienen más interés por la máquina mágica que atrae a sus padres. De ahí, la fascinación por las llaves o el móvil. Se pasan a él porque ven que es más importante que ellos ya que sus progenitores interrumpen los momentos familiares o de acompañamiento y juego con los pequeños para atender el teléfono, los mensajes de WhatsApp o email o los avisos de las redes sociales", señala.

Este psicólogo reconoce que la situación laboral "genera estrés. Pero también se añade estrés por no cuidar el ambiente familiar". Por ello, aboga por el "silencio electrónico. No es admisible que una madre o padre vaya con sus hijos y esté, al mismo tiempo, trasteando con su móvil; o le dé comida mientras está pendiente del móvil o la tablet. No es de recibo que, en casa, una conversación quede cortada por el WhatsApp. Deberíamos ser más responsables porque este tipo de cosas estresa y desanima a los niños; ven que el WhatsApp les roba la atención".

No obstante, reconoce que "las capacidades cognitivas de los pequeños de ahora son espectaculares. Presentan unas capacidades de procesamiento y pensamiento que no se podían ni sospechar hace unos años.". Como consecuencia, "a los dos años, hablan como hablábamos nosotros cuando teníamos tres o cuatro", añade.

Este psicólogo no se olvida de otra fuente de estrés: las circunstancias sociales como la limitación de recursos. "Eso genera un estrés importante en la infancia", señala y apunta que se podría paliar teniendo una buena escuela infantil:"Tener un buen recorrido educativo compensa las dificultades de las familias para educar a sus hijos; pero si no hay una buena red de escuelas infantiles eso es muy complejo". Sus medidas para combatir el estrés pasan por iniciativas con el apoyo de la administración pero que incluyan a las familias.