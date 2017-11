El 69% de los neurólogos gallegos denuncia restricciones para recetar medicamentos

Siete de cada diez neurólogos gallegos denuncian restricciones a la hora de recetar medicamentos que provocan que, en muchas ocasiones, el acceso al tratamiento se demore en el tiempo. La traba más habitual es que los comités hospitalarios rechacen el tratamiento propuesto por el doctor -prefieran optar por otro-, pero también puede ocurrir que el medicamento no esté disponible en esa comunidad o no lo cubra la Seguridad Social. Expertos gallegos aseguran que no suelen denegarse tratamientos, pero que los médicos se quejan del excesivo papeleo o trámites para poder prescribirlo al paciente

Siete de cada diez neurólogos denuncian restricciones para recetar a sus pacientes los medicamentos necesarios para sus tratamientos. Galicia es la tercera comunidad donde más trabas denuncian los médicos a la hora de prescribir, por detrás de Canarias y Extremadura, según un estudio elaborado por la Sociedad Española de Neurología (SEN). El problema más habitual que se encuentran, en un 24,5% de los casos, es que el comité del hospital que evalúa y autoriza los tratamientos no aprueba la recomendación del neurólogo. Esto, puntualiza el estudio, no quiere decir que el enfermo se quede sin su tratamiento, sino que puede que se retrase debido a la burocracia administrativa necesaria para conseguirlo o que se le recete otro medicamento similar que no coincide con el que quería el médico. En este sentido, la SEN recuerda que "nadie puede sustituir o forzar al médico a tomar decisiones terapéuticas" y recomienda que quede en manos del profesional que trata habitualmente al paciente la decisión sobre su medicación.

Entre los restantes contratiempos habituales en Galicia, los facultativos citan que no esté disponible en la comunidad (un 23% de los casos), que no lo cubra la Seguridad Social (en un 15%), que no esté disponible en la farmacia del hospital (un 17%) o que haya otro tipo de restricciones (20%), como pueden ser las limitaciones que tiene el sistema informático utilizado o algunas propias del centro hospitalario.

El presidente de la Sociedade Galega de Neuroloxía, José María Prieto, asegura que en Galicia no conoce ningún caso en el que se haya denegado el tratamiento y achaca que el 69% de los neurólogos diga tener dificultades en su prescripción a la "gran cantidad de papeleo" necesaria para solicitarlo. Cuando se trata de medicamentos muy caros, como es el caso de los destinados a paliar la esclerosis, por ejemplo, una comisión hospitalaria se encarga de evaluar y aprobar su prescripción. Si hace unos años había una sola comisión, ahora se encuentra una en cada hospital. Este cambio es, según la percepción de Prieto, una de las mayores trabas que se encuentran los neurólogos, ya que "retrasa hasta 15 días" el inicio de los tratamientos, aunque "no son urgentes". Por ello, considera que debería simplificarse el proceso. Sin embargo, desde la Sociedade Galega de Neuroloxía consideran que en Galicia se dispone de muchos más medicamentos que en otras comunidades "donde solo se puede prescribir uno aprobado previamente por el hospital". "En Galicia tenemos todos los medicamentos aprobados por el Ministerio de Sanidad", afirma.

Algunos de los medicamentos que más dificultades administrativas presenta su prescripción son los relacionados con la esclerosis que, por su alto precio, deben pasar por la comisión hospitalaria, explica Prieto. El estudio coincide con su percepción, ya que en un 39% de los casos en los que se encuentran dificultades son para el tratamiento de las enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple. Le siguen la epilepsia, con un 17%, las enfermedades cerebrovasculares como el ictus (con un 15%), las demencias, entre las que la más habitual es el alzhéimer (con un 8% de los casos) y los trastornos relacionados con el sueño, un 6%.

El estudio denuncia las diferencias que se producen según la comunidad autónoma en la que esté siendo tratado un paciente debido a "la diversidad de políticas sobre tratamientos" en cada una de ellas. En Canarias, el 90% de los neurólogos denuncia problemas para recetar frente al 10% que se encuentran en La Rioja. La Sociedad Española de Neurología considera que para evitarlo es necesario llegar a un consenso entre las comunidades y establecer criterios homogéneos que permitan acceder a un determinado tratamiento.