El ferrolano Javier Gutiérrez protagoniza la serie 'Vergüenza' en Movistar+

Movistar+ estrenó ayer su nueva serie original Vergüenza, una comedia "surrealista y bizarra" que acompaña en su vida cotidiana a una pareja de mediana edad que se mueve entre el disparate y lo incorrecto, en un derroche de humor negro que provoca sentimientos de "vergüenza ajena" al espectador.

Interpretada por Javier Gutiérrez y Malena Alterio, la serie gira en torno a Jesús, "una especie de rey del cuñadismo, con todos los vicios y todos los defectos que nos avergüenzan y nos espantan pero que, a la vez, nos atraen", le define Gutiérrez, y Nuria, una mujer "dulce y aparentemente, cándida, pero que sabe muy bien lo que quiere", añade Alterio.

Ambos actores hablaron ayer de esta serie, dirigida por Juan Cabestany y Álvaro Fernández-Armeno, que contará con diez episodios en su primera temporada y que ya prepara el rodaje de otros siete, confirmó Alterio.

La actriz argentino-española opina que "lo interesante de la serie es que cualquiera se puede ver identificado en algún momento, porque, ¿quién no ha metido la pata alguna vez?, ¿quién no ha engordado un currículo?, ¿quién no ha dicho lo inapropiado en el peor momento?".

Lo cierto es que Jesús no es que "alguna vez" meta la pata; es que lo lleva en el ADN, considera Gutiérrez, para quien "lo interesante de este personaje es que lo que hace tiene que ver con nuestros genes, con esta cosa de ser español". "Pero esto no se queda en mero chiste", añade, porque dentro también hay críticas más profundas, indica el ferrolano.