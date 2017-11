La señora Preysler

Domingo 19

New York, New York. Las Campos cruzan el charco. Como el baúl de la Piquer, como Sarita Montiel cuando se fue a hacer de india Yuma, como Anita Obregón, como Sonia Monroy. Se van a hacer las américas porque a ellas Madrid y alrededores de Mediaset se les van quedando angostos. Porque a ellas, como clan, igual este país es que no está preparado para entenderlas. El reality de las Campos vuelve por Navidad pero lo hace como celebran las celebridades de veras, en la manzana, no en la del barrio, en la Gran Manzana, donde se comen las uvas, bien arrebujados, Vargas y la Preysler y gentes así de postín. Primero tomarán la manzana, la Gran Manzana. Después, no lo descarten, si la cosa rueda, si el nuevo continente las acoge en su seno, asaltarán San Francisco, y quizá Las Vegas, que eso sí, eso no me digan que no lo ven, las tres de lentejuelas hasta la coronilla, sin soltar el bolsito de mano ante la ruleta y Edmundo dos pasos atrás, repeinado y con un fular blanco alrededor del cuello. Y luego, dicen, se harán las encontradizas con las Kardashian.a Anda, Kris Jenner, nice to see you, I'm María Teresa, the matriarca , like you, una suerte de Oprah malagueña. My Terelu is your Kim, a sex symbol. Imaginen cosas del estilo. Y por descartar, no descarten que las reciba Trump. Y Melania, tan fina ella, se haga cruces.

Lunes 20

Cruzada. No contra el matrimonio en general. Es una guerra sectorial, gremial. esto es, no te cases con un tenista. Valdría, qué sé yo, un futbolista, un piloto, un piragüista si me apuran. Pero jamás un tenista. Y eso que, aclara, los tenistas no tienen prohibidas las relaciones sexuales antes de los torneos porque no corren el riesgo de bajar uno o dos tonos como los cantantes -aquel mito que levantó un día Cristian Castro-. Aunque, a decir de Alba, algunos (tenistas, no cantantes) prefieren el casino. Como Bárbara (Rey). "No te cases, te lo digo con cariño... no te cases", y parece que se lo dijera a Ana, la hija de Isabel. Porque otra cosa que se ve que tienen (los tenistas) es que son de natural aburridos, según la modelo. Tamara también desaconseja el matrimonio. Pero no por el tenis. Por pipiolez. Cosas de hermana mayor.

Martes 21

Jurisprudencia IP. Lo mejor de la denuncia que IP ha interpuesto contra una antigua empleada -qué digo empleada, digo amiga, digo hermana, digo sus manos y sus pies- es que utilice como ejemplo, guía, luz que alumbra el camino y jurisprudencia a IP. la primera IP, a la sazón tonadillera, se ha dolido de que la niñera de los niños de sus ojos ande aireando los trapos que antes tendían solo al sol del hogar familiar. Revelación de secretos, se llama eso. Cotilleo solíamos denominarlo. La base jurídica, el antecedente, la inspiración legal, hay que buscarla en una demanda de la segunda IP, a la sazón reina de corazones, a la que también le salió largón el servicio. Y aquello se consideró alta traición. Casi.

Miércoles 22

La señora Preysler. Isabel, la reina de corazones, la socialité, la perla de Manila, la exmarquesa, será en adelante y ya para los restos la señora Preysler. La señora Preysler no es que no lo sea, señora y Preysler, desde siempre, desde que vino a este mundo de Dios para convertirse en la criatura divina, un tanto irreal, que ahora es. Lo que pasa es que para la prensa del cuore es Isabel, a secas, o la Preysler, del mismo modo y manera que para Tamara es mami. Señora Preysler es el apelativo, correctísimo y sin embargo lo intuye una como empapado en bilis, con el que se le refiere el hijo revenido de su Vargas Llosa. la señora Preysler, dice, por ejemplo, "no ha invitado ni una sola vez a mis hijas a comer o a cenar en privado para poder conocerlas. Eso es exactamente lo que hubiese hecho si quisiera establecer una relación genuina y transparente con ellas. Y no lo ha hecho porque su único interés es la publicidad". Y cuando dice publicidad dice Hola y Holaes —hay que conocerla para entenderlo— el álbum, la historia, familiar. Llosa, todo un caballero, ha salido en defensa de su dama, la señora Preysler, y consciente como es del poder de las palabras ha remarcado lo de la señora Preysler. Él la continuará llamando Isabel, desde luego, que es nombre regio y más que suficiente. Y, señora, a sus pies.

Jueves 23

Nobiliarios. Las aguas han vuelto a su cauce: Ramontxu lucirá embozo de capa española en la Puerta del Sol; Chabelita anda otra vez con su primer noviete y la baronesa se deja ver junto a Borja y Blanca, él en calidad de heredero y ella de artista revelación. Así que no van a venir ahora unos rifirafes entre aristócratas, asuntos de la nobleza que a nosotros se nos escapan, cuestiones que sólo te afectan si tienes la sangre azul como un virus raro, a amargarnos las entrañables. El conde italiano azuza los rescoldos del gran ducado. Menos mal que la duquesita es otra cosa, harina de otro costal, chica de hoy en día. "Me descojono contigo", dice el conde que le guasapea la duquesita. Y su emoticono correspondiente. Igual con tiara, pero happy.Y hippie.

Viernes 24

Discípulos y maestros. Quizá, tal vez, Aristóteles le pasara por delante a Platón; Tomás de Aquino a Alberto Magno; Leonardo Da Vinci a Verrocchio; Bruce Lee a Ip Man; Yurena a Arlequín o Juan Miguel a Karina. Ya lo dijo el filósofo: "El verdadero discípulo es el que supera al maestro". Pero, vamos, digo yo, que llevar de coach, de trainer vip, de motivador, de ejemplo a seguir, de modelo, de icono, de máster, de ídolo, de hermano mayor en artes musicales, a Kiko Rivera, igual es pasarse. Otra cosa es que organizásemos un seminario de hijos de o un doctorado de concursantes de telerealidad o un stage en Ambiciones o una clase magistral de juergas nocturnas de juventud divino tesoro o un curso intensivo online de venta de exclusivas. Pero no, es que David Amor, que hace eso de las caras me suenan, imitará a Kiko -porque Kiko, atención, sale en la ruleta con Aretha o el Fary o Rocío Jurado o Machín, al mismo nivel- y Kiko le hará el honor de ayudarle y cantar a dúo. Con un par. Por lo de dúo.