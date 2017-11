Elige el tejido adecuado

Cuando la temperatura exterior baja necesitamos protegernos del frío y aumentar nuestra sensación de calor utilizando todos los mecanismos a nuestro alcance: comida más calórica, calefacciones a toda potencia, ropa de abrigo, etc. Son numerosas las opciones que se nos ofrecen para adaptarnos al cambio.

Todo el organismo se ve afectado por la bajada térmica y debe acostumbrarse a la nueva situación. La piel es un elemento clave que se ve muy expuesto a las variaciones de temperatura. Tanto el exceso de calor como la bajada del termómetro inciden en ella y provocan diferentes reacciones que deben ser controladas. Como ejemplo citaría la aparición de los temidos sabañones en los períodos fríos o las quemaduras cutáneas de los momentos en los que el sol luce con fuerza.

Un tema importante es el que se relaciona con la elección de nuestra ropa. La llegada del frío hace imprescindible elegir las prendas más adecuadas para protegernos además de la lluvia, la humedad, la nieve, etc. típicos de este momento invernal. Pasamos de utilizar gorras y bañadores a pertrecharnos con guantes y bufandas para evitar el frío. Además de escoger los modelos que mejor nos queden, es importante reconocer que no vale cualquier cosa. Existen muchos materiales naturales y sintéticos que nos ayudarán a sentirnos bien protegidos. Destacaría:

-Angora. Una lana obtenida de la piel del conejo de Angora que resulta la opción perfecta para la ropa térmica. Se usa en jerseis, bufandas y guantes. Se considera que abriga más que la típica lana de oveja.

-Cachemira. Una fibra muy cálida, con gran capacidad de aislamiento térmico y de mayor precio que otras de su tipo. Se obtiene a partir de la lana de cabras de esta raza. Además es suave, sedosa y ligera, por lo que se utiliza para elaborar prendas de un precio alto (o mezclada con otros tejidos en prendas de precio medio que resultan más asequibles).

-Fibras sintéticas. Muy variadas y útiles para elaborar diferentes productos (camisas, jerseis, sábanas, anoraks, etc.). Se consideran polivalentes y permiten mantener el calor aunque las prendas estén mojadas.

-Lana. Es una fibra natural obtenida al esquilar ovejas o conejos, entre otros animales. Se considera resistente, absorbente de la humedad, flexible y elástica, por lo que su utilización es muy amplia en diferentes artículos de uso habitual.

-Mohair. Obtenida a partir de la lana de ciertas cabras se considera cálida y suave. Es similar a la de oveja pero más lisa y brillante.

-Piel. La de los animales se considera muy protectora, pero como muchos consumidores no desean utilizarla (por sus ideas sobre la protección de los animales) se han desarrollado pieles sintéticas muy similares a las naturales y con las que se consigue elaborar prendas impermeables, cálidas y transpirables.

-Pluma natural. La de mayor calidad es la de oca, pero se utilizan muchas otras variedades. Consiguen aislar la humedad de manera eficaz y resultan cálidas y ligeras. Se utilizan para confeccionar prendas muy diversas (plumones, edredones, abrigos, etc.)

La elección del material no puede centrarse únicamente en el gusto personal. Es muy importante tener en cuenta las necesidades específicas, pues son muchos los que sufren reacciones alérgicas con ciertos materiales o colores de las prendas de ropa. Esta denominación se refiere a un término amplio porque no todas estas reacciones pueden clasificarse clínicamente como alergias. Así:

-No es raro encontrar "alérgicos al color negro". Dicho de esta manera puede parecer extraño, pero no lo es tanto pensar en la posibilidad de que ciertos pigmentos puedan desencadenar esta reacción al ponerse en contacto con la piel de los usuarios. Los signos apreciables son la aparición de granos, rojeces, irritaciones, etc. que provocan incómodos picores. La causa parece ser la presencia de determinados metales alergénicos en los tintes y el tipo de piel de la persona. Lo mejor es evitar su uso para reducir el problema.

-Algunas personas pueden presentar reacciones alérgicas a la ropa de lana pura. Lo que se recomienda es que utilicen fibras sintéticas como la poliamida, el poliéster o la licra que protegen de manera eficaz contra el frío y no suelen provocar estas incómodas alergias.

Serían muchas las especificaciones que podrían hacerse porque cada persona presenta unos síntomas diferentes. Lo indicado es acudir al médico, explicar la situación y que él diagnostique y trate el problema concreto.