Amazon extiende sus tentáculos

No hay producto, por raro que sea, que no esté disponible en Amazon. Su hegemonía en el mundo del comercio electrónico es indiscutible y ha sido el gran ganador del Black Friday este año. En su intención de extender sus tentáculos allá donde haya vida, Amazon plantea traer a España su sistema de reparto gestionado por autónomos (algo así como un Uber de paquetes) e instala buzones de recogida 24 horas para quienes no estén en casa. El "enfoque obsesivo al cliente" es el mantra de la compañía, según su CEO, Jeff Bezos. Si el cliente quiere sus pedidos a la voz de ya, Amazon pone en marcha una nueva flota de repartidores. Así se ha convertido en un gigante imposible de detener.

La fortuna del fundador de Amazon alcanzó en el viernes negro los 100.000 millones de dólares, una cifra de récord que solo alcanzó Bill Gates en 1999. Tras el baño de éxito (y de euros) de Jeff Bezos la semana pasada, la compañía ha comenzado a disparar novedades de cara a Navidad. En España, aumenta los repartidores y los puntos de recogida.

A 14 euros la hora pagará Amazon a aquellos trabajadores autónomos que entren a formar parte de su flota de repartidores. Para participar en Amazon Flex solo hace falta un coche propio, ser autónomo, horas libres y un móvil para descargar la app donde envían la información del reparto. Así presentan en su página web esta "oferta de empleo" que, matizan, está pensada para quienes decidan aprovechar sus trayectos para entregar un paquete (he aquí la filosofía Uber). El servicio empezó a probarse en Seattle en 2015 y se ha expandido a otras ciudades y países donde Amazon tiene problemas con las entregas. En Estados Unidos no es un servicio muy extendido pero sí muchos aseguran vivir de ello, a pesar de que el precio de la gasolina corre a cargo del repartidor. También tienen "incentivos": durante el Ciber Monday (segundo día de descuentos) se invitaba a repartir más para entrar en el sorteo de un Amazon Echo, el altavoz inteligente de la firma.

Ser líderes en la distribución de paquetes ha llevado a Amazon a multiplicar sus buzones para la recogida de paquetes a cualquier hora. En España, han montado 35 en Madrid, 15 en Barcelona y 14 en Valencia. El gigante tecnológico incluso ha fabricado su propia cerradura para el hogar, pensada para que la puedan abrir sus repartidores mediante un código y dejar paquetes aunque no haya nadie en casa (solo disponible en Estados Unidos).

En el universo de Jeff Bezos no hay nada imposible. Otra de las novedades de la compañía es una plataforma para experimentar con la realidad aumentada. Con Amazon Sumerian cualquiera puede diseñar una mascota virtual o una casa a escala. La herramienta es compatible con los principales soportes de realidad aumentada por lo que es posible ver en 3D el objeto creado en Amazon con las gafas Oculus de Facebook.