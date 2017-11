"La indemnización de Carlos Herrera ha sido 0", asegura el presidente de RTVE

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, aseguró ayer que la cancelación del programa ¿Cómo lo ves?, que presentaba Carlos Herrera los fines de semana en TVE, "no costó nada" a la corporación y afirmó que "la indemnización para el señor Herrera ha sido 0". "No ha habido ningún tipo de indemnización", recalcó Sánchez durante su comparecencia ante la comisión mixta de control de RTVE en el Senado al responder a la senadora de Unidos Podemos Pilar Lima, quien lamentó las afirmaciones realizadas por el periodista Salvador Sostres en el programa en las que calificó de "fascista" la ley integral contra la violencia de género.

Según explicó el presidente de RTVE, ni la aparición de Sostres "ni la de nadie" motivaron la cancelación del espacio, que estuvo en antena un mes y que costaba alrededor de 300.000 euros por entrega, apuntó. Dicho espacio no alcanzó la audiencia fijada en el contrato, que establecía que "se quitaba sin coste alguno" si tras seis emisiones no lograba dicha cuota, detalló Sánchez, quien remarcó que todas las producciones de RTVE incluyen una cláusula de rescisión por si no se llega a la cifras de audiencia previstas.

También se interesó por este asunto el diputado del PSOE José Miguel Camacho, quien criticó que en horario de máxima audiencia de una televisión pública se emitan programas como el de Herrera o el que presenta Javier Cárdenas ( Hora Punta), y que hoy tiene previsto renovar el Consejo de Administración.

El presidente de RTVE también anunció que la cadena pública va a suspender la emisión de los vídeos musicales de madrugada dentro del programa TVE es música por la investigación sobre el reparto de derechos de autor en las franjas horarias nocturnas, conocido como La rueda.

Sánchez recordó que a raíz de la "alarma" que se produjo con "la rueda de las televisiones", RTVE desarrolló una norma interna con el fin de establecer las competencias de la editora musical, además de prever la creación de un catálogo en el que se incorporen todas las músicas editoriales.

Durante su comparecencia se refirió, además, a la inversión en cine español que hace RTVE, cuya apuesta es "sincera y decidida", lo que demuestra que el 90% del cine español visto en televisión en 2016 (629 títulos) fue en la televisión pública.

Respecto a las consecuencias que arrastra el ERE aplicado en RTVE en 2006 por las que le preguntó el senador del PP Alberto Gutiérrez, el presidente de RTVE destacó la "descapitalización" y el daño irreparable que este expediente de regulación de empleo supuso.