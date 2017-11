Las personas obesas triplican el riesgo de sufrir deterioro cognitivo

La obesidad es causa directa de muchas enfermedades como hipertensión arterial, diabetes o dislipemia (altos niveles de colesterol y triglicéridos), pero además, desde hace unos años se ha relacionado con el deterioro cognitivo: hasta tres veces más riesgo que en las personas con normopeso. Ante esta situación y con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de mantener unos hábitos de vida saludable (dieta adecuada y actividad física), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo) presentaron ayer la campaña Cuida tu peso, cuida tu memoria. " Mens sana in corpore sano", resumió la doctora Irene Bretón, presidenta de la SEEN, quien incidió en que la idea es "cuidarnos ahora para envejecer, mejor tanto de cuerpo como de mente".

La obesidad, definida como un exceso de masa grasa, es una enfermedad crónica que se ha convertido en la epidemia del siglo XXI y en uno de los retos más importantes en salud pública. En España, uno de cada cinco la padece y casi un 40% tiene sobrepeso. Purificación Martínez de Icaya, de la junta directiva de la Seedo, incidió en que no solo es importante la presencia de obesidad, sino también la distribución de la grasa corporal.