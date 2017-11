Solo cuatro de cada diez gallegos van alguna vez al año al cine, la tasa más baja de España

Galicia se sitúa a la cola del país en asistencia al cine. Solo un 40,5% de los gallegos reconoce haber visto una película en pantalla grande en el último año analizado, la tasa más baja de todas las comunidades y unos treinta puntos por debajo de las autonomías con más asiduos al cine: Madrid y Navarra. Pese a estos datos, publicados en un informe del Ministerio de Cultura, el cine es la actividad cultural con más éxito entre los gallegos, seguida de los conciertos de música actual (un 28% fue a alguno en los últimos doce meses) y el teatro (14%). En último lugar se sitúa la asistencia a la ópera y al ballet

El cine no seduce a los gallegos. Solo cuatro de cada diez residentes en la comunidad (el 40,5%) acudió a ver una película en pantalla grande durante el último año analizado, la tasa más baja de todo el país y catorce puntos por debajo de la media estatal (el 54% de los españoles fueron al menos una vez al cine), según los datos del Anuario de Estadísticas Culturales 2017 que acaba de publicar el Ministerio de Educación y Cultura. En el lado opuesto a los gallegos se sitúan los madrileños y navarros: el 70 y el 64% acudió al cine, respectivamente, en 2015 (último año analizado).

Los gallegos se sitúan en el furgón de cola, pero aun así los datos indican que ha mejorado la asistencia al cine en los últimos años. Si hace una década (en 2007) solo el 39,7% de residentes en Galicia había ido al cine en los últimos doce meses, la tasa cayó al 36,5% en 2011 para remontar ahora cuatro puntos. La tendencia es similar en todo el país. La asistencia a salas de cine aumentó en todas las comunidades en los últimos cuatro años, excepto en Canarias. Junto a Galicia, Extremadura (43%) y Castilla-La Mancha (44%) son las comunidades en las que menos habitantes recurren a esta forma de ocio.

Pese a este ligero repunte, la caída progresiva de espectadores ha provocado que medio millar de cines echasen el cierre en España en los últimos quince años, 22 de ellos en la comunidad gallega, entre los que se encontraban los coruñeses Chaplin, Equitativa, entre otros. Aun así, A Coruña es la provincia gallega con mayor oferta, con 17 cines operativos.

El estudio del Gobierno revela que el perfil de quienes acuden mayoritariamente al cine en España es el de un estudiante de entre 15 y 24 años. Si el 86% de los jóvenes de entre 15 y 19 años vio alguna película en gran pantalla en el último año, la cifra baja al 65% entre quienes tienen de 35 a 44 y al 30% entre quienes rebasan la edad de jubilación. De los asistentes al cine, siete de cada diez tienen estudios superiores, el 88% cursa alguna enseñanza en la actualidad y el 67% trabaja.

El Ministerio también analiza el porqué de la poca asistencia a las salas de cine y el precio es lo que más pesa a la hora de descartar este plan para el tiempo libre. Casi uno de cada tres españoles consultados reconoce que no acude al cine porque "es caro" -un 28,9%, una tasa que no ha dejado de aumentar en los últimos años-, el principal motivo, seguido de "no tener tiempo" (el 25,5%) y "no tener interés" (11,2%) mientras que un 10,2% asegura que "prefiere verlo en televisión, vídeo u ordenador" y un 9% sostiene que hay poca oferta en su zona o que le resulta difícil salir de casa.

Pese a situarse a la cola del país en asistencia al cine, es la actividad cultural a la que acudió un mayor porcentaje de gallegos. Tras ver un estreno cinematográfico (el 40%), los espectáculos con mayor afluencia en Galicia fueron los conciertos de música actual (un 28% de los gallegos acudió a alguno en el último año analizado) y el teatro (14,8%). Muy por detrás se sitúa la asistencia a otras actividades culturales como un concierto de música clásica (7,4%), el circo (acudió el 6,5% de gallegos encuestados), a la danza o el ballet (5%) o a la ópera (0,9% vio un espectáculo de este tipo).