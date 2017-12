Bustamante, Manu Tenorio y Nuria Fergó, en una gala especial de 'OT'

Algunos de los concursantes de la primera edición del concurso Operación Triunfo como David Bustamante, Manu Tenorio, Nuria Fergó y Gisela participarán en la gala especial que este programa emitirá próximamente, según informó ayer RTVE.

Naim Thomas, Álex, Natalia, Alejandro Parreño, Vero y Geno son el resto de exconcursantes de esa primera edición que, según ha adelantado la cadena, han confirmado su participación en este especial en el que los espectadores podrán revivir algunos de los dúos más memorables de OT 1, en los que se unirán las voces de los participantes actuales y los artistas de la primera edición.

La gala, cuya fecha aún no se ha concretado, contará con varias actuaciones, incluidas las interpretaciones conjuntas de los himnos de OT 1 y OT 2017 - Mi música es tu voz y Camina-, y Nerea y David Bustamante interpretarán Vivo por ella, de Andrea Bocell, y Gisela y Agoney cantarán Somebody else's guy, de Jocelyn Brown.

Además, Raoul y Alejandro Parreño se subirán al escenario con Don't let the sun go down on me de Elthon Jon; Cepeda y Manu Tenorio unirán sus voces para cantar Lucía, de Joan Manuel Serrat; Alfred y Naim Thomas recuperarán el tema Adoro, de Armando Manzanero, y Mireya y Nuria Fergó pondrán el acento flamenco con Noches de Bohemia, del dúo Navajita Plateá.

Y también, según añade la nota de la cadena pública, se contará con los números de Ana Guerra, Mimi, Gisela y Vero, que cantarán la canción Lady Marmalade, de Christina Aguilera; el de Marina, Thalía, Miriam, Natalia y Geno que defenderán Eternal Flame, de The Bangles, y el de Roi, Ricky, Juan Antonio y Álex con Corazón espinado, de Maná.

Por su parte, Aitana y Natalia cantarán el tema Walking on sunshine, de Katrina & the Waves, y Amaia actuará junto a Bustamante con el tema Te quiero, te quiero, de Nino Bravo.

Esta gala, en la que participarán los concursantes de dos ediciones de Operación Triunfo es solo uno de los programas especiales de TVE con motivo de la Navidad. Como ya es habitual, el día de Nochebuena se emitirán Telepasión, en el que rostros populares de la cadena pública interpretarán números musicales. Además, José Mota volverá a poner el toque de humor en la noche de Fin de Año y habrá una gala especial de Reyes.