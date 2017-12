Senra afirma que su pregunta a la CE sobre vacunas busca garantizar el control público

Después de que incluso la Sociedad Española de Inmunología terciase en la polémica que provocó el que en una pregunta dirigida a la Comisión Europea incluyese afirmaciones como que las vacunas "son un práctica de riesgo" o que "nadie ha podido demostrar la seguridad" de dichos medicamentos y que En Marea, Anova y Esquerda Unida dejasen constancia pública de que no comparten su iniciativa, la eurodiputada Lidia Senra salió ayer a la palestra para defenderse y lo hizo asegurando que la cuestión que dirigió a la Comisión Europea "no va de vacunas sí, vacunas no", sino de que "se garantice la transparencia, la información, de que los poderes públicos garanticen la seguridad frente al poder de los laboratorios, y de la no obligatoriedad en el contexto europeo", lo que "no es diferente", apunta, a lo que "ya existe" en España.

Senra, que concurrió a las elecciones al Parlamento europeo por AGE y que ahora está entre los no adscritos al macrogrupo de la Izquierda Unitaria Europea al abandonar la coalición, asegura en un comunicado que seguirá "preguntando" y seguirá "trabajando para que las decisiones políticas que afectan a la salud y a la seguridad de todos los medicamentos no estén condicionadas por los intereses de las farmacéuticas". "Seguiré trabajando", dice, "para demandar investigación pública, y que las Administraciones sean el garante de que lo único que va a primar a la hora de tomar decisiones es la salud".

Insiste la que fue líder del Sindicato Labrego Galego en que desde su "responsabilidad" como eurodiputada seguirá "trabajando en la defensa de la sanidad pública frente a políticas neoliberales que está poniendo en marcha el PP para privatizarlas". "Cuando el PP lanzó hace unos días este ataque contra mí, repito, por una pregunta registrada en el mes de agosto, seguramente pensó que le podría servir para tapar el debate, el malestar social sobre el deterioro de la sanidad y la falta de medios y las movilizaciones que está habiendo en Galicia en defensa de la sanidad pública", sostiene en su nota.

Senra, cuya presencia en la Eurocámara defendió esta semana el portavoz de En Marea, Luís Villares, asegura que "respeta mucho las diversas opiniones y críticas que surgieron" a raíz de su pregunta y añade que las críticas y las "muestras de solidaridad" recibidas suponen un "valioso estímulo para seguir preguntando a la CE", lo que "seguirá haciendo" porque "no se puede tener miedo a hacer preguntas". "Queremos investigación y control público en la sanidad. En las vacunas, en los medicamentos, en los tratamientos, en la investigación. La salud es un derecho por el que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas. Estas fueron mis razones para preguntarle a la CE por la información y el control público sobre las vacunas", dice.