Antena 3 prepara 'Matadero', un 'thriller' ibérico con Miguel de Lira

"¿A que no hay huevos?". Con esa invitación a lanzarse al vacío nació entre Atresmedia y Diagonal TV la serie Matadero, un " thriller ibérico" con dosis de humor sarcástico que bebe de la excepcional Fargo, pero presume del inconfundible sello made in Spain. Torrecillas, "la Minesota española", es un pequeño pueblo zamorano donde las rencillas familiares no están vinculadas al glamuroso mundo del vino, como en Falcon Crest o en Gran Reserva; ni siquiera a la elegancia de la tauromaquia de Herederos. Aquí las dinastías en lucha viven entre piaras de cochinos, "de los que salen algo más que jamones".

Nada menos que droga, merced a una conexión hispano-lusa que interfiere en el negocio de un capo gallego que no está dispuesto a compartir "cacho". Chantajes entre cuñados, "cuernos" de "puticlub" y de hotelucho de carretera, disparos por encargo y venganzas de medio pelo aderezan esta "serie de autor" que se reivindica "ibérica", aseguraron ayer, en su presentación en el V Festival MiM Series su director, Jordi Frades, y su creador, Daniel Martín.

Porque los matones del capo (José Ángel Egido) hablan con acento murciano (Ginés García Millán) y gallego (Miguel de Lira), los suyos propios para mayor credibilidad; porque Alfonso (Pepe Viyuela) es un veterinario dócil sometido a extorsiones que se ve envuelto en un crimen cuando intenta sacar carácter, y su mujer (Carmen Ruiz) se siente realizada vendiendo productos de belleza.

Porque quien trafica con drogas en el estómago de los cerdos es el dueño garrulo del matadero (Antonio Garrido), más enamorado de sus cerdos Belmonte y Manolete que de su mujer y su amante y enfrentado por la calidad y los precios de los guarros a un cacique de pueblo (Tito Salvador), y porque es una joven agente de la Guardia Civil (Camila Viyuela) la que da todo de sí para esclarecer las muertes, pese al machismo de su rancio jefe (Janfri Topera).

Actores conocidos por el público y otros menos mediáticos, algo buscado por Frades, se meten en la piel de "personajes normales, costumbristas", que no se parecen a "gánsteres estadounidenses" ni a héroes de película en Matadero, un "desafío" de Antena 3 aún sin fecha de estreno, confiesa la directora de Ficción de Atresmedia, Sonia Martínez.

"Son personajes cercanos, normales, como ésos de los que, una vez que asesinan, sus vecinos dicen que no se los imaginaban, porque parecían buenas personas", señaló Pepe Viyuela, que encarna al modesto veterinario obsesionado por aprobar unas oposiciones "cuya vida da muchos saltos mortales para acabar en un sitio totalmente diferente".