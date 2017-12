Un 'universo' artístico gallego

El Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura acogerá a partir de mediados de marzo del año próximo, con acceso gratuito, la exposición Galicia Universal. A Arte Galega nas Coleccións Abanca e Afundación, la mayor muestra de piezas de las colecciones privadas de ambas instituciones reunidas hasta el momento. Un recorrido por dos siglos de arte gallego con piezas de escultura, pintura y fotografía.

La exposición fue presentada ayer en las propias instalaciones del Gaiás, con la presencia del titular de Cultura de la Xunta, Román Rodríguez, y del director general de Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación de Abanca, Miguel Ángel Escotet.

Entre el 16 de marzo y el 14 de octubre de 2018, las salas del Museoo Centro Gaiás reunirán piezas y figuras de los artistas más relevantes de la historia del arte gallego. Castelao, Maside, Laxeiro, Colmeiro, Maruja Mallo, Sotomayor, Manolo Paz, Francisco Leiro, Lugrís, Seoane o Menchu Lamas, serán algunos de los nombres cuyas composiciones podrán ser contempladas por el público gallego y los visitantes que se acerquen al Gaiás.

En total, serán 194 piezas que abarcan desde el primer tercio del siglo XIX hasta la actualidad, lo que sitúa a la exposición como la muestra reciente más ambiciosa sobre el arte gallego, coincidieron en señalar tanto Román Rodríguez como Miguel Ángel Escotet.

Dado que las colecciones de Abanca y Afundación poseen uno de los legados más significativos del arte gallego, esta muestra conjunta permitirá poner de manifiesto el desarrollo de las artes plásticas gallegas desde la primera mitad del siglo XIX hasta comienzos del actual, tanto dentro de su contexto nacional como internacional. Escotet reconoció que la exposición ha sido planteada tanto desde Abanca como desde Afundación "con enorme cariño y responsabilidad".

En torno a diez ejes temáticos de la historia del arte gallego articulados de forma mixta, temática y de forma cronológica, Galicia Universal. A Arte Galega nas Coleccións Abanca e Afundación prestará atención a los procesos de desarrollo estético y a su inserción en el espacio cultural gallego.

Cultura popular, Representación da muller como imaxe do país. Mater Gallaecia, Paisaxe do Romanticismo aos tempos modernos, A vida, as formas; A natureza morta. Identidade a través dos obxectos, Público-privado: Grandes escenarios. Grandes formatos, Retrato típico y arquetípico, Compromiso social e político. Os novos, Atlantismo, Entre a abstracción e a nova figuración, y Local e universal. As redes de comunicación, son las diez secciones que configurarán la muestra.

La exposición contará con un programa de actividades y visitas guiadas y didácticas con el fin de contribuir a la difusión y conocimiento de las obras, con una especial atención a la comunidad escolar, pero también a los amantes del arte con el propósito de incrementar la afluencia de turismo cultural, como destacó el conselleiro de Cultura, quien añadió que se trata de una muestra que Galicia demandaba y necesitaba.