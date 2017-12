Casi 8 de cada 10 jóvenes gallegos con máster trabajan, pero solo la mitad en su rama

A los tres años de finalizar los estudios de especialización en las instituciones académicas del Sistema Universitario de Galicia (SUG) casi 8 de cada 10 alumnos trabajan. Sin embargo, solo el 47,5% afirma que su trabajo está "bastante o muy relacionado" con el máster que cursó. Significa que algo más de la mitad de los profesionales que acreditan estudios de máster están trabajando en una especialidad que no es la suya. En concreto, según el informe de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug), un 27,1% considera que su empleo no está "nada relacionado" con su especialidad; un 12,3% "poco relacionado" y un 13% "algo relacionado".

Los mayores niveles de vinculación entre el trabajo y el máster se da en las ramas de Ciencias, con un 60,6%, y también en la de Artes e Humanidades, con un 57,1% de profesionales que catalogan la relación como "bastante o mucha".

En 2012 terminaron los estudios de especialización en las tres universidades gallegas 2.728 personas, casi un 20% del máster de formación de profesorado. El salario medio de los profesionales con máster en la comunidad, según el informe de la Acsug, es de 1.203,75 euros, que son 126 euros más con respecto al sueldo medio de los titulados de grado. Casi un 60% de los encuestados percibe un salario mensual neto entre los 601 y los 1.400 euros, un 14,2% se sitúa entre los 1.401 y los 1.800 euros, un 11,4% gana más de 1.800 euros mensuales y un 10,6% 600 euros o menos.

El secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, destacó que la inserción laboral de los titulados creció un 4,2% con respecto al estudio anterior. Expresó, además, que el 86,2% de los titulados en 2012 encontró trabajo en la comunidad, un 11,3% en otras comunidades y solo un 2,5% salió a otros países, según el informe. Díez de Castro destacó que más de tres cuartas partes de los titulados volverían a cursar el máster.

Fijos y temporales

Otro dato interesante del informe de la Acsug es que seis de cada diez estudiantes de posgrado simultaneó su trabajo con el máster y un 10,3% dejó el empleo que tenía para poder cursarlo. El tiempo medio que tardaron en encontrar el primer empleo fue de 7,71 meses. En cuanto a la modalidad de contratación, un 13% trabaja por cuenta propia y el 87% por cuenta ajena.

Dentro de este grupo, un 40% cuenta con un contrato fijo y un 45,7% tiene contrato temporal (el 8,6% son becarios y el 5,5% en prácticas).