El CEO de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias WAN-IFRA -la mayor asociación de diarios del mundo-, Vincent Peyrègne, analizó las vías de convivencia de Facebook con los periódicos. Peyrègne incidió en la necesidad de "colaborar" con las plataformas sociales tal y como hacen diversos medios internacionales, caso de The Washington Post, que no "luchan contra ellas" sino que las usan para obtener diversos objetivos más allá de la mera distribución. "Debemos ir a 'pescar' a las redes con una estrategia", afirmó e CEO de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias WAN-IFRA. Peyrègne incidió en que se deben articular soluciones desde la cooperación con otros medios y desde el ámbito tecnológico, pero también a través de la educación, para que las futuras generaciones sepan distinguir la información veraz y rigurosa de la que no lo es.