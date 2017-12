'The New York Times': modelo de la transición al mundo digital

La transición de un periódico de papel a uno digital, sus retos y las opciones de desarrollo, ha sido uno de los ejes de la jornada. Entre todas las iniciativas, los ponentes destacaron el éxito del modelo implantado por The New York Times, que ha logrado implicar a sus lectores con una información de calidad y en todos sus formatos. Ismael Nafría, autor de La reinvención del New York Times, analizó el modelo y destacó cómo el diario cuida a sus suscriptores por encima del lector eventual que pueda pinchar en su web, y cómo aprovecha el prestigio de su marca para impulsar iniciativas nuevas cara a ampliar su volumen de lectores/suscriptores. El diario roza los 2,5 millones de suscriptores.