Una asignatura 'antibotellón'

Al inicio de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con 12 o 13 años, un 10% de los adolescentes "tontea" con las sustancias adictivas. Ya en Bachillerato, seis de cada diez estudiantes practican un consumo peligroso de drogas. Según los últimos datos sobre tendencias y hábitos entre adolescentes gallegos, el 37,9% de los jóvenes de entre 12 y 18 años tiene un patrón "medianamente de riesgo y puede llegar a tener problemas con las drogas". Si se les pregunta cuántos de ellos se emborracharon en el último año, un 33,1% contesta con un sí. Y sin llegar a ese extremo, ¿cuántos admiten haber consumido alcohol? Más de la mitad: el 54,4%. ¿Y tabaco? El 32%. El cannabis aparece también en el listado, con un 21% de jóvenes que reconocen haberlo probado en el último año.

No obstante, no todos estos porcentajes del estudio elaborado por el profesor de la Universidad de Santiago Antonio Rial Boubeta implican el mismo grado de preocupación. Muchos de los jóvenes no estarían en terreno peligroso. En relación al alcohol, un 30,1% de los adolescentes en edad de ir al instituto sí estaría en zona de riesgo; en este caso el porcentaje es ligeramente superior en chicas (un 31,1% frente a un 29,1% en chicos).

Esta radiografía es muy similar a los datos recogidos en la Encuesta sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes) que se realiza cada dos años dentro del Plan Nacional de Drogas, consulta de ámbito nacional. Si bien de este estudio se deduce que el consumo de alcohol se ha reducido entre los menores gallegos, uno de cada tres jóvenes de entre 14 y 18 años bebe de manera abusiva.

Con este panorama, el Foro Profesional sobre el botellón, organizado por la Fundación Galega contra o Narcotráfico, la Consellería de Sanidade y el Ayuntamiento de Ourense, avanzó que ya se está trabajando para "incorporar" una asignatura en los centros educativos para concienciar a los adolescentes de los peligros del consumo y el abuso de alcohol. Con la participación del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, representantes del Programas del Plan Nacional sobre Drogas y profesores universitarios especializados, como Antonio Rial, la materia podría llamarse "Educación para la Salud" y ya se han iniciado las gestiones para su incorporación al sistema, según explicaron en el encuentro. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) permite la incorporación de materias optativas, en el capítulo de la libre configuración. Será el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el que tendrá que confirmar la propuesta. La materia podría incluir en el temario nociones de "hábitos saludables, sustancias tóxicas o reanimación cardiopulmonar".

Los asistentes al foro abordaron el problema relativo a las altas tasas de consumo de alcohol, que derivan en problemas de orden psicológico y social. Vázquez Almuíña apuntó que el alcohol es uno de los grandes problemas, "no solo de Galicia, sino de España". "Afecta a toda la sociedad pero especialmente a la población más sensible, los jóvenes", advirtió el conselleiro. De ahí la necesidad de tratar el tema de "hábitos saludables" desde las aulas.

En Galicia hay muchos colegios que desarrollan experiencias y proyectos en este sentido, para evitar desde las primeras etapas un consumo peligroso. El Gobierno autonómico implantó un programa llamado Apuntámonos a non beber, con el objetivo de convencer a los escolares de que el alcohol "puede crear adicción, su consumo genera cambios físicos y mentales y puede inducir a trastornos mentales; no solo en las personas dependientes, sino también en quien lo consume regularmente". Se apuntaron a esta experiencia cuarenta centros educativos. En concreto se dirige a estudiantes de 12 y 13 años, de 1º de ESO, de manera que los hábitos saludables se integren desde los primeros cursos del instituto.